В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи

Министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак распорядился приостановить в регионе «оказание медицинской помощи в плановой форме в стационарных условиях, за исключением стационаров фтизиатрического профиля, случаев проведения заместительной и биологической терапии, химиотерапии» (копия документа есть в распоряжении Vademecum). Норма вступила в силу 3 апреля.

Изменения внесены в распоряжение Минздрава Удмуртской Республики №332 от 23 марта 2020 года, регламентирующее временный порядок организации работы медучреждений в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

В предыдущей редакции этого документа говорилось, что главврачи медорганизаций должны обеспечить «перенос сроков оказания медицинской помощи в плановой форме в стационарных условиях с учетом индивидуальных особенностей течения хронических заболеваний, необходимости освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы и другое».

Теперь, помимо приостановки оказания плановой медпомощи в стационарных условиях, руководители клиник также должны обеспечить «приостановление оказания медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, за исключением проведения скрининга беременным». По данным Стопкоронавирус.рф, в Удмуртии на 3 апреля COVID-19 заболели 4 человека, а трое из них уже выздоровели.

Пока Минздрав и ФФОМС разрабатывают временный порядок плановой госпитализации, в регионах самостоятельно соотносят этот вопрос с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Например, в Санкт-Петербурге едва не закрыли на месяц плановый прием и госпитализацию в государственных и частных медорганизациях. Однако вскоре главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой пришлось уточнить, что ограничение не распространяется на людей «с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью».

В Москве с 26 марта значительно ограничена работа стоматологических клиник, а также сокращена плановая медпомощь иногородним пациентам. А губернатор Тверской области Игорь Руденя обновил постановление о режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса COVID-19, добавив ряд ограничений, вступающих в силу с 28 марта. Среди них – приостановка оказания платных медицинских услуг в частных клиниках «до отмены данной меры в установленном порядке».

Фото: twitter.com

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