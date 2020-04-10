Препарат для лечения паразитарных инфекций способен подавлять коронавирус

Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин (ivermectin), в основном применяется в ветеринарии, обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. Полученные выводы опубликованы в издании Antiviral Research.

Ивермектин включен в перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

Как сообщают РИА Новости, в лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.

«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — говорится в работе.

При этом за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

Ученые надеются, что их работа поможет начать исследования для применения лекарства в случаях заражения коронавирусом. По их мнению, ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку.

Примечательно, что среди зарегистрированных в России препаратов ивермектина для применения у человека значится только крем для наружного применения Солантра® швейцарской компании Галдерма С.А., а вот для применения в ветеринарии в России производится достаточно большое количество наименований препаратов с ивермектином различных лекарственных форм.

gmpnews