«Протек» объявил о планах развивать медицинское направление

Один из крупнейших российских фармдистрибьюторов ПАО «Протек» объявил в отчете по МСФО по итогам 2019 года о том, что планирует создать медицинский комплекс на базе активов, консолидированных во втором полугодии 2019 года. Группа отдельно выделила медицинское направление в своей отчетности. Один из крупнейших российских фармдистрибьюторов ПАО «Протек» объявил в отчете по МСФО по итогам 2019 года о том, что планирует создать медицинский комплекс на базе активов, консолидированных во втором полугодии 2019 года. Группа отдельно выделила медицинское направление в своей отчетности.

«В сентябре-октябре 2019 года группа приобрела у конечной контролирующей стороны [основной владелец «Протека» Вадим Якунин. – Vademecum] несколько организаций, владеющих активами, на базе которых группа намерена создать клинический комплекс для оказания медицинских услуг третьим лицам. Этот компонент группы был выделен в операционный сегмент «Медицина». В настоящее время сегмент еще не начал активную деятельность и находится на стадии выработки концепции своего развития», – говорится в отчете «Протека».

Впервые о планах группы выйти на рынок медуслуг Vademecum сообщил в декабре 2019 года (подробнее об этом можно прочитать в журнале Vademecum #10-11 за ноябрь-декабрь 2019 года).

«Протек» приобрел у Якунина шесть организаций, сформировавших новые сегменты «медицина» и «недвижимость». Для последующей сдачи в аренду (сегмент «недвижимость») приобретены четыре помещения, три из них – у Вадима Якунина, следует из отчета. Руководство «Протека», как сказано в документе, «планирует активно развивать данный сегмент путем расширения перечня объектов недвижимости и сдачи их в аренду в основном сторонним арендаторам».

В 2019 году «Протек» приобрел у Якунина ООО «Онега-мед», а также стал совладельцем ООО «Городская усадьба», ООО «Онега», ООО «Кременчугская 3». Последнее владеет коммерческой недвижимостью по адресу, соответствующему названию.

Группа «Протек» объединяет дистрибьюторское подразделение, аптечную сеть «Ригла» («Ригла», «Будь здоров», «Живика») и производственное направление («Фармфирма «Сотекс», «Рафарма»). Выручка «Протека» за 2019 год выросла на 5,5% – до 265,6 млрд рублей, чистая прибыль упала в 1,7 раз – до 3,68 млрд рублей.

В начале апреля 2020 года венгерская фармкомпания Gedeon Richter продала принадлежащий ей пакет акций ПАО «Протек» (5%) дистрибьюторскому подразделению группы – ЦВ «Протек». Затем ЦВ «Протек» в результате добровольного предложения приобрел 13,25% акций ПАО «Протек» за почти 7 млрд рублей, увеличив таким образом свой пакет до 15,8%. В результате аффилированные с ПАО акционеры собрали 99,5% «Протека».