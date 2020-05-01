Начались поставки в Россию маркированных лекарств компании «Босналек»

В преддверии старта обязательной маркировки лекарств, который должен состояться 1 июля 2020 года, крупнейший боснийский производитель лекарств «Босналек» начал поставки маркированных лекарств в Россию.

В ближайшее время «Босналек» введет в оборот более 37 тыс. кодов маркировки своих препаратов-бестселлеров «Лизобакт» и «Энтерофурил».

В рамках сотрудничества с лидером дистрибьюторского сегмента ЦВ «Протек» продукты с кодом Data Matrix будут поставлены на склад компании. Соответствующая информация о движении препаратов будет отображена в национальной системе маркировки Честный ЗНАК.

Дальнейшее ведение маркированных товаров пока остаётся на усмотрение аптек, которым поставляются безрецептурные препараты. Требования об их обязательной регистрации в каждом звене товаропроводящей цепи еще не вступили в силу.

«Босналек» в силу своих возможностей будет способствовать дальнейшей регистрации препаратов компании в системе, поскольку это прекрасная возможность для рынка протестировать ее в действии. Со стороны аптек уже давно наблюдается запрос на маркированные препараты, которые позволят отработать механику процесса регистрации ввода лекарственного препарата в аптеку и его выбытия из обращения. Евразийское представительство компании «Босналек» в свою очередь берет на себя обязательства по информированию аптечной розницы по наличию маркированной продукции», — сказала Валентина Бучнева, глава бизнес-подразделения «Евразия» корпорации «Босналек».

«За два месяца до старта обязательной маркировки мы как оператор сталкиваемся с тем, что многие фармпроизводители маркируют препараты, но не вводят их в оборот или же вводят, но как немаркированные – без передачи сведений о них в систему. Это создает сложности для дистрибьюторов и аптек, которые не могут полноценно протестировать систему. Поэтому мы поддерживаем компании, которые подобно «Босналек», передают данные о кодах лекарств дальше в систему. Уверены, количество таких кейсов в ближайшее время будет только увеличиваться», — сказал Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ.

Ранее Минпромторг попросил фармкомпании наполнять рынок маркированными лекарствами, чтобы все аптеки, больницы и другие участники отрасли полноценно все протестировали к моменту старта обязательной маркировки лекарств 1 июля. На данный момент в системе работают 60 тыс. организаций, 94% российских и 80% иностранных производителей, 71% аптек, и 46% медучреждений. Выпущено более 600 миллионов кодов.

gmpnews