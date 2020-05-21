Право на использование названия «социальная аптека» установит Суд по интеллектуальным правам

Очередной спор за фирменное наименование «Социальная аптека» разворачивается на юге России. Ростовская «Социальная аптека» обвиняет в недобросовестной конкуренции краснодарскую «Социальную аптеку «ЛАКИ ФАРМА».

Арбитражный суд Краснодарского края передал дело ростовского ООО «Социальная аптека» к краснодарскому ООО «Социальная аптека «ЛАКИ ФАРМА» по подсудности в Суд по интеллектуальным правам. Иск касается обжалования решения краснодарского УФАС, которое отказалось признать недобросовестную конкуренцию в действиях местной аптечной сети.

В ноябре 2018 года ростовское ООО «Социальная аптека» обратилось в краснодарское УФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Социальная аптека «ЛАКИ ФАРМА». Речь шла об использовании сходного фирменного наименования, что вводит потребителей в заблуждение относительно правильной идентификации двух аптечных предприятий. В свою очередь, ответчик возражал против обвинений конкурента и указывал на то, что фирменное наименование ООО «Социальная аптека «ЛАКИ ФАРМА» обладает достаточными различительными признаками, позволяющими отличить аптечную сеть от других организаций.

Краснодарское УФАС установило, что обе компании являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, поскольку осуществляют деятельность на одном товарном рынке по реализации лекарственных средств в аптеках. При этом заявитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 20.09.2010, а ответчик — 05.05.2017. Антимонопольный орган сделал запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В апреле 2019 года пришел ответ, где указано, что фирменные наименования «социальная аптека» и «социальная аптека «ЛАКИ ФАРМА» не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируется друг с другом в целом. 3 июля 2019 года краснодарское УФАС прекратило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Социальная аптека» не согласилась с этим решением и обжаловала его в Арбитражном суде Краснодарского края. Иск был принят к рассмотрению, однако 19 мая суд принял решение о передаче дела по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Ранее споры за фирменное наименование «социальная аптека» велись в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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