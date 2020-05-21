Швейцарская Lonza не будет участвовать в распределении вакцины против COVID-19 от Moderna

Американская фармкомпания Moderna сама будет решать, какая страна первой получит ее вакцину против COVID-19 в случае ее одобрения.

Председатель совета директоров швейцарской компании по контрактному фармпроизводству Lonza («Лонза») Альберт Баэни отметил, что компания производит для Moderna («Модерна») только активную фармсубстанцию (АФС) для вакцины и предоставляет производственные технологии, сообщает Reuters. При этом, по его словам, решение о том, где вакцина будет продаваться и в каких объемах, зависит целиком от Moderna.

Контракт швейцарской компании с Moderna рассчитан на 10 лет. По его условиям, Lonza будет производить объем АФС, достаточный для ежегодного выпуска 1 млрд доз вакцины. В этих целях Lonza планирует расширить производственные мощности в США к декабрю 2020 года.

Вопрос о наращивании производства встал особенно остро после того, как в мире начались споры, какая страна первой получит вакцину с учетом ограниченных производственных возможностей. На право первой получить вакцину от Moderna претендуют США, инвестировавшие в ее разработку 500 млн долл.

Lonza будет производить продукцию для Moderna на предприятии в Портсмуте (США), Фиспе (Швейцария), а также в Сингапуре.

Ранее исполнительный директор французской Sanofi («Санофи») Пол Хадсон заявил, что в случае одобрения ее вакцины первыми получателями будут США, вложившие средства в ее разработку. Это заявление вызвало недовольство французских властей, которые заверили, что вакцина будет доступна для всех.

Между тем, Правительство Швейцарии возложило на Министерство обороны страны задачу принять меры по созданию необходимого запаса вакцин против коронавирусной инфекции, пишет Reuters. На эти цели выделяется порядка 300 млн швейцарских франков (310,8 млн долл.).

Илья Дугин

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