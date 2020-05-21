RNC Pharma: Компания «Пульс» лидирует в рейтинге дистрибьюторов по итогам I квартала

RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам I квартала. Доля крупнейших компаний продолжает сокращаться третий год подряд.

Аналитическая компания RNC Pharma подготовила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала 2020 года.

Как отмечают аналитики, тенденции неравномерного развития разных рыночных секторов сохранялись, госсектор в целом развивался более динамично, чем ритейл, даже несмотря на COVID-19. Это в т.ч. нашло отражение в рейтинговой таблице – доля крупнейших российских фармдистрибьюторов продолжает сокращаться третий год подряд.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам I квартала 2020 года

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