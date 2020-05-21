Топ-менеджеры FDA отказались от руководства программой по разработке вакцин против COVID-19

Двое высокопоставленных сотрудников FDA, номинированных в качестве руководителей инициированной Президентом США программы по ускорению разработки вакцины против SARS-CoV-2 «Сверхзвуковая скорость», взяли самоотвод.

Директор Центра оценки и исследования лекарственных препаратов FDA д-р Дженет Вудкок и директор Центра биологической оценки и исследований FDA д-р Питер Маркс отказались возглавить программу после того, как их номинация вызвала волну критики со стороны ряда организаций, сообщает Becker’s Hospital Review. Противники их назначения опасаются влияния фармотрасли на работу ведомства.

По словам директора Национального центра по исследованиям в области здравоохранения США Дианы Цукерман, FDA должно работать вместе в компаниями-разработчиками вакцин над сбором необходимых данных клинических исследований и ускорением процесса рассмотрения. Между тем, считает она, FDA неоднократно снижало требования к лекарственным препаратам и тестам в период пандемии, поэтому при ненадлежащем рассмотрении вакцины против коронавирусной инфекции могут принести больше вреда, чем пользы.

Как заявили д-р Дженет Вудкок и д-р Питер Маркс, они отказались от назначения во избежание конфликта интересов. Они утверждают, что первоочередная задача FDA – всесторонняя оценка безопасности и эффективности лекарственных препаратов, а не поддержка их вывода на рынок.

Илья Дугин

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