Линейка кожных антисептиков «Биодез» пополнилась новыми формами фасовки продукции

К производимым ранее флаконам емкостью 50 мл и 1 л добавились новые формы фасовки кожных антисептиков «Свежесть Аква», «Лижен-Био» и «Лижен ИП» емкостью 100 мл и 5 л.

Завод «Биодез» – структурное подразделение группы компаний «Биотэк» – расширил и модернизировал производственные мощности, нарастив объемы производства. Соответствующее решение принято с учетом резко возросшей потребности в дезинфицирующих средствах для профессионального и индивидуального применения, связанной с пандемией COVID-19. На предприятии реконструирован ряд цехов и установлены дополнительные линии для выпуска новой продукции и новых форм фасовки.

Флаконы кожных антисептиков «Свежесть Аква» и «Лижен-Био» производятся объемом 100 мл для индивидуального применения. «Это экономически выгодно при покупке и позволяет дольше пользоваться продуктом», – пояснили в компании.

Канистры (5 л) с растворами кожных антисептиков «Свежесть Аква», «Лижен-Био» и «Лижен ИП» «выгодны при покупке и удобны для использования при большом расходе, особенно в местах большого скопления людей».

Ранее ФБУН НИИ дезинфектологии официальными письмами от 11.02.2020 года за № 77-53-02/95-2020-1,15 и от 27.02.2020 года за № 77-53-02/158-2020-1.15 рекомендовал для проведения дезинфекционных мероприятий с целью профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, дезинфицирующие средства «Биоэффект», «Свежесть Аква», «Салфетки влажные дезинфицирующие», «Лижен ИП» и «Лижен-Био» производства ООО «Биодез».

Обновленные продукты направлены на удовлетворение повышенной потребности в санитайзерах для индивидуального и профессионального применения.

Продуктовый портфель «Биодез» включает более 30 наименований профессиональных и бытовых дезсредств и кожных антисептиков. Вся продукция имеет необходимые декларации о соответствии и свидетельства о госрегистрации, а также ведомственные заключения и рекомендации.

Дезинфицирующие средства производства «Биодез» прошли испытания на микробиологическую активность в аккредитованных лабораториях ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Выпускаемая продукция апробирована и используется во многих лечебных учреждениях России. Завод основан в 2001 году.

Источник: ООО «Биодез»

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