ДНК-вакцина INOVIO против COVID-19 способствовала выработке антител у мышей

Американская компания INOVIO объявила о публикации данных доклинических исследований её экспериментальной ДНК-вакцины (IN0-4800) против нового коронавируса, согласно которым IN0-4800 продемонстрировала устойчивые нейтрализующие антитела и Т-клеточные иммунные ответы против коронавируса SARS-CoV-2.

Позитивные результаты испытаний, которые начались в апреле, привели к росту акций предприятия ещё на 18%, сообщает агентство Reuters. С начала года акции INOVIO выросли уже более чем в четыре раза.

В компании уточняют, что разрабатываемая вакцина нацелена на главный поверхностный шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, из-за которого и возникает заболевание COVID-19. Исследования показали, что вакцинация с помощью INO-4800 создает устойчивые антитела, а также Т-лифоциты, реагирующие на коронавирус, у мышей и морских свинок.

Отмечается, что в исследовании была продемонстрирована нейтрализующая вирус активность с использованием трех отдельных анализов нейтрализации, проверяющих способность вакцины создавать антитела, которые могут блокировать вирусную инфекцию. Авторы исследования также обнаружили эти антитела в легких вакцинированных животных, которые могут быть важны для обеспечения защиты от SARS-CoV-2.

Руководство компании планирует использовать эти положительные результаты доклинических испытаний вместе с данными о безопасности и иммунных реакциях из исследований фазы I для подготовки к большому рандомизированному клиническому исследованию фазы II и III, котрое может состояться в июле или августе.

Заметим, что стремительный прогресс INOVIO в разработке вакцины против COVID-19 основан на её ДНК-платформе, которую компания использует для быстрой разработки вакцин против появляющихся вирусов с пандемическим потенциалом. INOVIO была первой компанией, кто продвинул свою ДНК-вакцину (INO-4700) против MERS-CoV, родственного коронавирусe SARS-CoV-2, на стадию оценки у людей, в сотрудничестве с GeneOne Life Science и Исследовательским институтом Уолтера Рида.

В данный момент INO-4700 является единственной вакциной против MERS-CoV с положительными данными клинического испытания фазы I и IIa, и в настоящее время INOVIO готовится начать более масштабное испытание вакцины фазы II на Ближнем Востоке, где произошло большинство вирусных вспышек MERS.

gmpnews