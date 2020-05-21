Минздрав отменил государственную регистрацию препарата Ультрапрокт®

18 мая Министерством здравоохранения Российской Федерации было принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения препарата Ультрапрокт®. Решение ведомства опубликовано на портале grls.rosminzdrav.ru.

Комбинированный лекарственный препарат Ультрапрокт® оказывает противовоспалительный, противозудный, противоаллергический и местноанестезирующий эффект. Применяется при геморрое, проктите. Выпускается в форме ректальных свечей.

Согласно реестру лекарственных средств РФ, записей (препаратов) с таким составом действующих (активных) веществ – флуокортолона гексонат + флуокортолона пивалат + цинхокаина гидрохлорид – больше не значится, т.е. полные аналоги Ультрапрокта на российском рынке отсутствуют.

Производителем лекарственного средства значится компания «Байер Хелскэр Мануфэкчуринг С.Р.Л.» (Италия), а держателем регистрационного удостоверения П N014591/01 от 21.11.2008 является АО «БАЙЕР» (Россия).

Решение об отмене государственной регистрации было принято на основании подачи заявления уполномоченным юридическим лицом.

gmpnews