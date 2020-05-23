Сервис Apteka.ru стал лидером исследования ВЦИОМ по онлайн-покупкам БАД и витаминов

Для заказа витаминов, товаров личной гигиены, биологически активных добавок и продуктов для здорового питания россияне чаще всего выбирают Apteka.ru. Таков вывод исследования ВЦИОМ, в котором было изучено, как в период пандемии совершаются онлайн-покупки данной продукции.

Исследование проводилось с 20 по 27 апреля 2020 года, были опрошены 1105 жителей России в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Согласно исследованию большинство опрошенных считают, что в интернете цены на товары ниже, ассортимент шире. Каждый второй россиянин покупал витамины в интернет-магазине хотя бы раз за последний год, а 39% покупали онлайн биологически активные добавки.

Первое место среди других онлайн-ресурсов Apteka.ru заняла в ответе на вопрос «Каким интернет-магазином для заказа витаминов, товаров личной гигиены, биологически активных добавок, продуктов для здорового питания вы пользуетесь чаще всего?». Apteka.ru назвали 39% респондентов.

Также сервис стал лидером при опросе о наиболее оптимальном сайте для заказа витаминов: за него проголосовали 50% респондентов.

Сервис уверенно входит в тройку самых популярных сайтов для заказа в категориях БАД, продукты для здорового питания, товары личной гигиены, косметика, спортивное питание.

Источник: АО НПК «Катрен»

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