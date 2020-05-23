Американский ученый усомнился в создании эффективной вакцины против COVID-19

Американский специалист призвал правительства не рассчитывать на разработку эффективной вакцины против коронавирусной инфекции в обозримом будущем.

Один из ведущих американских исследователей в области онкологии, ВИЧ и геномики Уильям Хейзелтайн заявил, что лучшим способом сдерживания уровня заболеваемости COVID-19 является тщательное отслеживание инфицированных людей и их контактов, а также принятие строгих карантинных мер, пишет Reuters.

По его словам, вакцина может быть создана когда-нибудь, но он бы не стал на это рассчитывать.

Он также отметил, что вакцины против других типов коронавируса разрабатывались и раньше, но ни одна из них не смогла защитить слизистую оболочку носа, через которую вирус попадает в человеческий организм.

Ученый уверен, что даже при отсутствии вакцины распространение вируса можно успешно контролировать путем идентификации зараженных и их контактов, а также соблюдением простых правил гигиены, таких, как ношение масок, мытье рук, чистка поверхностей и соблюдение социальной дистанции.

Уильям Хейзелтайн подчеркнул, что исследования на животных показали способность экспериментальных вакцин снижать вирусную нагрузку в органах, в частности легких, но при этом инфекция все равно остается.

Он считает, что первыми реально эффективными средствами для лечения SARS-CoV-2 могут стать препараты из плазмы крови выздоровевших пациентов (гипериммунный глобулин) и моноклональные антитела.

Илья Дугин

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