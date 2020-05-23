В ЕС приступили к пересмотру данных по безопасности гидроксихлорохина

В Испании зафиксированы эпизоды психоневрологических нарушений среди пациентов с COVID-19, получающих терапию гидроксихлорохином. В связи с этим данные о безопасности препарата будут пересмотрены на общеевропейском уровне.

В Испанское агентство по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (AEMPS) поступили сообщения о тяжелых психоневрологических нарушениях у пациентов, принимающих гидроксихлорохин для лечения COVID-19, сообщил medvestnik.ru со ссылкой на RAPS. Среди них психоз и суицидальные мысли.

В большинстве случаев нарушения проявились вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг, которая была впоследствии снижена до 400 мг в день, указывается в сообщении AEMPS.

Ведомство направило подробности этих нежелательных реакций при применении гидроксихлорохина в другие регуляторные органы. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) заявило, что пересмотр безопасности препарата на общеевропейском уровне уже инициирован.

ANSM со своей стороны призвало всех, кто занимается исследованиями гидроксихлорохина и родственного ему хлорохина, учитывать эти риски. Агентство не исключает также, что влиять на психические здоровье и усиливать риск развития психоневрологических нарушений может образ жизни, обусловленный пандемией.

Более ранние сообщения были главным образом связаны с сердечно-сосудистыми рисками гидроксихлорохина у пациентов с COVID-19. В апреле ANSM заявило о 43 эпизодах, когда лечение коронавирусной инфекции с помощью этого препарата дало сердечно-сосудистые осложнения, произошло и несколько смертей.

Тем не менее, стартовало масштабное исследование хлорохина и гидроксихлорохина для профилактики коронавирусной инфекции у работников здравоохранения, контактирующих с подозрительными или подтвержденными случаями COVID-19. В нем примут участие свыше 40 тыс. медработников из стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки, пишет Reuters.

Анастасия Теслина

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