Руководитель американской программы разработки вакцин против COVID-19 связан с фамотраслью

Д-р Сльо в течение 29 лет работал в британской компании GlaxoSmithKline, а в последнее время был членом совета директоров американской Moderna, разрабатывающей вакцину против коронавирусной инфекции, пишет The New York Times.

После назначения он вышел из руководства Moderna, а также начал продавать финансовые активы в некоторых компаниях.

Примечательно, что стоимость его акций в Moderna выросла почти на 2,4 млн долл. и составила 12,4 млн долл. после того, как компания объявила о предварительных данных клинических исследований вакцины.

По словам самого Монсефа Сльо, он продал акции американской компании.

Между тем активы в Moderna – лишь малая часть его активов в фармкомпаниях, многие из которых не являются публичными.

Д-р Сльо возглавил программу «Сверхзвуковая скорость» не в качестве государственного служащего. Он подписал с Правительством США контракт, по условиям которого он будет получать за свои услуги один доллар. Это ограждает его от необходимости отчитываться о других занимаемых должностях и доходах, а также от соблюдения других законов, связанных с потенциальным конфликтом интересов.

Монсеф Сльо – далеко не первый сотрудник на позиции госслужащего, имеющий тесные связи с фармотраслью и индустрией здравоохранения в целом. Его непосредственный начальник – министр здравоохранения и социальных служб (HHS) Алекс Азар раньше был топ-менеджером в американской компании Eli Lilly («Эли Лилли»). Бывший руководитель FDA Скотт Готлиб также был связан с фармотраслью, но продал свои активы сразу после назначения на должность в 2017 году.

Д-р Монсеф Сльо – эксперт в сфере разработки вакцин и биотехнологий. Ему до сих пор принадлежат акции GlaxoSmithKline. Кроме того, он является партнером в венчурной компании Medicxi, специализирующейся в области инвестиций в биотехнологические компании, а некоторые из из них работают над созданием вакцины против COVID-19.

Как заявили в HHS, администрация Дональда Трампа внимательно изучила связи кандидата с рядом компаний и пришла к выводу, что они не послужат причиной возникновения конфликтов интересов, поскольку он оказывал консалтинговые услуги, не связанные непосредственно с исследованиями в области разработки вакцин и лекарств для борьбы с SARS-CoV-2.

В интервью агентству Reuters Монсеф Сльо отметил, что он приложит все силы для избегания конфликтов интересов и пересмотрит финансовые отношения с фармотраслью. При этом он подчеркнул, что не намерен продавать акции GlaxoSmithKline, так как проработал в компании 29 лет и ни разу не продавал ее ценные бумаги. По его словам, если бы для получения должности ему пришлось продать акции GSK, он бы от нее отказался.

Илья Дугин

pharmvestnik