Компания Hikma получила одобрение FDA на дженерик препарата Vascepa®

Международная фармацевтическая компания Hikma Pharmaceuticals, сконцентрированная на дженериковом направлении, располагающая 31 производственным предприятием и 7 исследовательскими центрами, объявила, что её дочерняя компания в США получила одобрение FDA на дженерик препарата Vascepa® – капсулы икосапент этил, 1 грамм (Icosapent Ethyl Capsules).

Напомним, что в марте 2020 года Окружной суд США (округ Невада) признал недействительными шесть ключевых патентов Vascepa®, принадлежащих компании Amarin Pharma. В настоящее время решение суда обжалуется.

Брайан Хоффманн (Brian Hoffmann), президент направления «Дженерики», сказал:

УТВЕРЖДЕНИЕ НАШЕГО ДЖЕНЕРИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА VASCEPA® ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ВЕХОЙ НА ПУТИ ВЫВОДА ПРОДУКТА НА РЫНОК. ОДОБРЕНИЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ СИЛУ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В РЕГУЛЯТОРНОМ НАПРАВЛЕНИИ И НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПАЦИЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В США ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, В КОТОРЫХ ОНИ НУЖДАЮТСЯ.

gmpnews