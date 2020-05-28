Объем розничных продаж фармрынка с начала года превысил 400 млрд руб.

Розничные продажи за первые 20 недель 2020 года (с 1 января по 17 мая) составили 402,97 млрд руб., это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, натуральный объем продаж за 20 недель – 2,11 млрд упаковок, что на 3% больше по сравнению с 20 неделями 2019 года.

По данным еженедельного мониторинга аптечных продаж ЛС аналитической компании AlphaRM, несмотря на общий прирост, еженедельные аптечные продажи лекарств продолжают снижение относительно аналогичного периода 2019 года. На 20-й неделе они снизились на 11% в рублях и 16% в упаковках.

Лидером на неделе с 11 по 17 мая стала группа нестероидных противоревматических препаратов (EphMRA M1A), при этом объем продаж группы относительно 20-й недели 2019 года снизился на 13% в стоимостном выражении.

На втором месте противовирусные препараты, исключая препараты для лечения вич-заболеваний (EphMRA J5B), группа показала прирост +60% к аналогичному периоду 2019 года. Замыкает тройку группа противоревматических препаратов и анальгетиков местных (EphMRA M2A), продажи которых на 20-й неделе 2020 года снизились на 1% по сравнению с продажами на 20-й неделе 2019 года.

Лидирующими брендами на 20-й неделе 2020 года стали «Ксарелто» (+1% к 20-й неделе 2019 года), «Детралекс» (-19%) и «Эликвис» (+20%). Впервые за несколько недель в тройке лидеров отсутствуют противовирусные препараты.

Лидерами продажи по количеству упаковок на 20-й неделе 2020 года стали бренды «Цитрамон П» (-14% к 20-й неделе 2019 года), «Хлоргексидин» (-4%) и «Нафтизин» (-13%).

Средняя цена за условную упаковку лекарственного препарата на 20-й неделе составила 194,74 руб.

pharmvestnik