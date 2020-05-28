RNC Pharma: в апреле объем фармпроизводства поставил абсолютный рекорд за последние 10 лет

Аналитическая компания RNC Pharma представила информацию об активности производства лекарств в России по итогам апреля 2020 года.

С января по апрель 2020 года в России было произведено лекарств на сумму 150 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Показатель рублевой динамики относительно аналогичного периода 2019 года достиг 17,7%. Натуральная динамика за период при проведении расчетов в упаковках достигла 6,6%, причем общий положительный показатель прироста был обеспечен результатами работы только за два месяца — за март и апрель. Суммарно с начала года в России было произведено 1,47 млрд упаковок лекарств. Активность производителей при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД) еще выше, показатель прироста составил 11,7%, всего за первые 4 месяца было произведено 26,4 млрд МЕД.

В 2020 году максимальный показатель рублевой динамики в ежемесячном разрезе приходился на февраль, тогда отгрузки компаний показали долгосрочную динамику на уровне 31%, результаты апреля были заметно скромнее, относительно апреля 2019 года поставки выросли на 16,8%. Это не помешало месяцу поставить абсолютный за последние 10 лет рекорд с точки зрения рублевого объема произведенной продукции: было произведено лекарств на сумму 47,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). В апреле динамика в упаковках достигла 23,1%, а показатель в МЕД — 20,7%.

Неравномерность в отношении динамики развития ОТС и Rx категорий ЛП за период с января по апрель сохранялась, но за счет ажиотажного спроса по отдельным категориям безрецептурных лекарств в апреле ситуация с ОТС заметно улучшилась, так относительно апреля 2019 года отгрузки ОТС-препаратов выросли на 14,5%, а Rx показали прирост на 35% (в упаковках). За счет активного апреля суммарный результат за 4 месяца по ОТС-категории вышел в плюс, но динамика пока минимальная, всего 0,5%, если проводить расчет в упаковках.

Из числа ТОР-15 производителей Rx-препаратов максимальную долгосрочную динамику в упаковках по-прежнему демонстрирует «Мосфарм», отгрузки за год выросли в 18,4 раза. Прирост обеспечивался инфузионными растворами «Натрия хлорида» и «Глюкозы». Также кратная динамика зафиксирована по компании «Гиппократ», здесь поставки выросли в 4,5 раза. За период компания отгружала только две позиции: «Этиловый спирт» и общетонизирующий препарат «Лимановит Е», оба показали примерно одинаковую динамику.

В отношении ТОР-15 корпораций по объемам отгрузки ОТС-препаратов лидером с точки зрения динамики в упаковках стала «Славянская аптека», общий объем отгрузок компании за год удвоился, прирост был обеспечен препаратом «Нафтизин». Второй результат с точки зрения динамики в упаковках показал НИИ «Медицины и стандартизации», результат обеспечил препарат «Асептолин». Худшую натуральную динамику из числа топовых производителей ОТС препаратов продемонстрировал «Фармстандарт», отгрузки компании за год сократились на 24% в упаковках. Компания нарастила выпуск пользующегося спросом «Арбидола» в 4,7 раза, но точечный ажиотаж не смог переломить общую картину падения спроса в рамках ОТС-категории.

Динамика производства лекарственных препаратов в России (включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2019 г. – апрель 2020 г., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (руб., включая НДС)

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