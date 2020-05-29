«Р-Фарм» зарегистрировал олокизумаб от ревматоидного артрита

Оригинальный препарат Артлегиа (олокизумаб) зарегистрирован по показанию «ревматоидный артрит». Продолжаются испытания олокизумаба на эффективность от COVID-19, сообщил гендиректор «Р-Фарма» Василий Игнатьев. Стоимость упаковки Артлегиа составит 39 тысяч рублей без НДС, уточнил Vademecum в компании. Оригинальный препарат Артлегиа (олокизумаб) зарегистрирован по показанию «ревматоидный артрит». Продолжаются испытания олокизумаба на эффективность от COVID-19, сообщил гендиректор «Р-Фарма» Василий Игнатьев. Стоимость упаковки Артлегиа составит 39 тысяч рублей без НДС, уточнил Vademecum в компании.

Препарат уже производится на заводе «Р-Фарма» в Ярославле.

Олокизумаб – моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-6. Компания Алексея Репика приобрела права на препарат у бельгийской UCB в 2013 году на этапе второй фазы КИ. Завершается программа международных исследований третьей фазы, куда входят четыре исследования. Три из них завершены, последнее – долгосрочное исследование безопасности препарата у пациентов, продолживших терапию олокизумабом – планируется завершить в 2022 году.

В России лидером среди препаратов от ревматоидного артрита по объему продаж является адалимумаб. Оригинальный препарат Хумира производит Abbvie, в России дженерик адалимумаба – Далибра – есть у «Биокада». По данным Headway Company, в 2019 году Минздрав и регионы закупили адалимумаб на 3,4 млрд рублей. Предельная зарегистрированная цена упаковки Хумиры – 52,7 тысяч рублей, Далибры – 46,7 тысяч рублей.

«Р-Фарм» 3 апреля 2020 года получил в России одобрение регулятора на проведение международных КИ эффективности и безопасности двух своих препаратов, включая олокизумаб, для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Второй испытываемый компанией препарат является ингибитором интерлейкина-1.

Кроме того, компания подала заявку на КИ олокизумаба при коронавирусной инфекции и в США, сообщил представитель «Р-Фарма».

Свою разработку от ревматоидного артрита левилимаб испытывает в России также «Биокад».

Фото: r-pharm.com

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