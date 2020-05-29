«Р-Фарм» зарегистрировал олокизумаб от ревматоидного артрита

Препарат уже производится на заводе «Р-Фарма» в Ярославле.
Олокизумаб – моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-6. Компания Алексея Репика приобрела права на препарат у бельгийской UCB в 2013 году на этапе второй фазы КИ. Завершается программа международных исследований третьей фазы, куда входят четыре исследования. Три из них завершены, последнее – долгосрочное исследование безопасности препарата у пациентов, продолживших терапию олокизумабом – планируется завершить в 2022 году.
В России лидером среди препаратов от ревматоидного артрита по объему продаж является адалимумаб. Оригинальный препарат Хумира производит Abbvie, в России дженерик адалимумаба – Далибра – есть у «Биокада». По данным Headway Company, в 2019 году Минздрав и регионы закупили адалимумаб на 3,4 млрд рублей. Предельная зарегистрированная цена упаковки Хумиры – 52,7 тысяч рублей, Далибры – 46,7 тысяч рублей.
«Р-Фарм» 3 апреля 2020 года получил в России одобрение регулятора на проведение международных КИ эффективности и безопасности двух своих препаратов, включая олокизумаб, для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Второй испытываемый компанией препарат является ингибитором интерлейкина-1.
Кроме того, компания подала заявку на КИ олокизумаба при коронавирусной инфекции и в США, сообщил представитель «Р-Фарма».
Свою разработку от ревматоидного артрита левилимаб испытывает в России также «Биокад».
Фото: r-pharm.com