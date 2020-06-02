Больницы и аптеки смогут восстановить коды «выпавших» из системы лекарств

Оператор национальной системы маркировки Центр развития перспективных технологий упростил закупщикам, больницам и аптекам работу в системе маркировки лекарств с теми препаратами, которые по каким-то причинам «выпали» из цепочки прослеживаемости до введения обязательной маркировки.

Такое может случиться, если товаропроводящая цепочка нарушена самими ее участниками, например, коды выведены из оборота в рамках эксперимента по маркировке или же кто-то не передал информацию в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП). Таким образом, система должна обеспечить прослеживаемость всего объема промаркированных препаратов.

«Если кто-то из участников цепочки прослеживаемости получит от партнеров в поставке лекарства, но не увидит отчета об отгрузке в ФГИС МДЛП, то эти лекарства можно будет занести в систему на свой виртуальный склад, направив сведения по так называемой схеме оприходования лекарств, — пояснил Сергей Холкин, руководитель группы «Фарма» ЦРПТ. — Это значит, что компания может принять на баланс перечень кодов и продолжить с ними работу, даже если цепочка была прервана другими участниками на более ранних этапах. Такая схема будет работать до старта обязательной маркировки и предназначена для устранения оставшихся препятствий к тестированию аптек и медицинских организаций».

Таким образом, есть аптека или медицинское учреждение смогут получить перечень кодов маркированных лекарств на баланс и проверить свою учетную систему на готовность к старту маркировки. Кроме того, цепочка может быть восстановлена фактическим владельцем товаров – соответствующая схема будет действовать до 1 июля 2020 года.

С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка препаратов для лечения «семи нозологий». 1 июля 2020 года будет введена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов.

Источник: ЦРПТ

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