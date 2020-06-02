НПО «Биомед» завершил модернизацию отделения по производству вакцин

На предприятии НПО «Биомед», пермском филиале НПО «Микроген», завершилась запущенная в прошлом году полномасштабная реконструкция отделения вакцинных препаратов общей площадью 800 кв.м. В модернизированном блоке будут производиться субстанции для коклюшной вакцины и столбнячного анатоксина.

По результатам работ были полностью обновлены производственные помещения, квалифицировано и введено в эксплуатацию новое оборудование. Помимо этого, на площадке был реализован проект монтажа систем вентиляции с тремя ступенями очистки и водоподготовки с модулем получения воды для инъекций методом ультрафильтрации.

Запуск отделения вакцинных препаратов на пермской площадке проходит согласно плану поэтапной модернизации предприятий, входящих в НПО «Микроген».

НПО «Биомед» является одним из крупнейших предприятий «Микрогена», ассортиментный портфель которого включает более 50 наименований препаратов. Пермский филиал является единственным производителем риккетсиозных вакцин и противогангренозной сыворотки.

gmpnews