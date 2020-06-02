Celltrion намерена начать испытание на людях препарата против коронавируса в июле

Южнокорейская компания Celltrion Group объявила о положительных результатах доклинических исследований в отношении экспериментального лечения пациентов с COVID-19 антителами, при этом данные свидетельствуют о 100-кратном снижении вирусной нагрузки. Клинические испытания на людях должны начаться в конце июля этого года.

Согласно сообщению компании, доклиническое исследование проводилось на хорьках, далее будет распространено на хомяков, мышей и обезьян. Испытание проводилось в сотрудничестве с одним из корейских национальных университетов – Медицинским колледжем Национального университета Чунгбука (Korean National Universities, Chungbuk National University College of Medicine).

Целью исследования было оценить эффективность двух дозировок (низкой и высокой) для лечения экспериментальными антителами. По сравнению с контрольной группой (плацебо), ученые наблюдали улучшение выздоровления с точки зрения оценки клинических симптомов, таких как насморк, кашель и боли в теле, после первого дня лечения. С пятого дня наблюдалась значительная клиническая ремиссия.

В образцах из группы с высокой дозировкой вирусная нагрузка снизилась в 100 раз. Кроме того, биопсия легкого показала, что в обеих группах дозирования воспаление возвращалось к нормальной гистопатологии ткани легкого в течение 6 дней, а также сокращалось время выздоровления, в то время как в группе плацебо отмечались устойчивые уровни воспаления легких и осложнений.

Celltrion рассматривает возможность проведения клинических испытаний в Южной Корее или за рубежом, сказал Рейтер Квон Ки-Сун (Kwon Ki-sung), глава подразделения R&D Celltrion.

(CELLTRION) ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВЕРНУТЬ МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ АНТИТЕЛАМИ, КАК ТОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ГОТОВО.

После этого сообщения, акции компании Celltrion выросли на 6,3%, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что ещё в апреле президент Южной Кореи пообещал выделить 210 млрд вон (приблизительно 171 млн долларов) на разработку лекарств для борьбы с COVID-19.

Другие южнокорейские фармацевтические компании, такие как SK Bioscience и Green Cross Corp, находятся на начальной стадии разработки вакцины против коронавируса.

SK Bioscience в прошлом месяце получила 3,6 млн долларов на финансирование исследований от Фонда Билла и Мелинды Гейтс на разработку вакцины COVID-19.

Фото компании Celltrion

gmpnews