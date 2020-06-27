ФАС России разъяснила некоторые нюансы рекламы лекарств и медизделий

Федеральная антимонопольная служба РФ опубликовала разъяснение в отношении рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины. Документ опубликован на портале fas.gov.ru 22 июня 2020 г.

В письме, адресованном руководителям всех территориальных органов ФАС России указано, что реклама деятельности, подлежащей лицензированию, при отсутствии у организации или индивидуального предпринимателя лицензии на осуществление такой деятельности, Федеральным законом «О рекламе» не допускается. По требованию рекламораспространителя рекламодатель обязан предоставить документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации.

УКАЗЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦЕНЗИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В РЕКЛАМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В соответствии с частью 7 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

Указанная норма требует включать в содержание рекламы один из видов предупреждения:

о наличии противопоказаний к их применению и использованию;

о необходимости ознакомления с инструкцией по применению объекта рекламирования;

о необходимости получения консультации специалистов.

При этом рекламодатель вправе самостоятельно определить, какой из этих видов предупреждения использовать в рекламе.

ФАС уточняет, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем 3 секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, — не менее чем 5 секунд и должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее чем 5% рекламной площади.

КАКИМ ИМЕННО ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТА В РЕКЛАМЕ ЗАКОНОМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОСТО ЧЕТКО И ЯСНО ДОВЕДЕНА ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

По мнению специалистов ФАС России, площадь предупреждения следует рассчитывать исходя из соотношения площади всего рекламного макета (рекламного объявления) и площади пространства, занимаемой текстом предупреждения. При этом, расчет площади такого предупреждения (надписи) осуществляется, исходя из аналогии с так называемым размером «кегля шрифта», принятым в издательском деле.

Необходимо учитывать, что данные требования о предупреждениях не распространяются на рекламу, распространяемую в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях, и на иную рекламу, потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники. При этом, реклама рецептурных препаратов осуществляется как раз строго в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

Требования части 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» распространяются исключительно на рекламу, объектом рекламирования которой выступают:

лекарственные препараты в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты;

методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации;

медицинские изделия, для использования которых требуется специальная подготовка.

И ещё один нюанс, касающийся рекламы медицинских изделий:

ВОПРОС ОТНЕСЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ К МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЯМ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О РЕКЛАМЕ» НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

gmpnews