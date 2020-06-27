Уральский завод «Медсинтез» создает в ЕАО биомедицинский кластер

Завод «Медсинтез» намеревается создать на территории Еврейской автономной области биомедицинский технопарк. Капитальные затраты в проект составят порядка 1,5 млрд рублей. Содействие инвестору окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

НАШЕ АГЕНТСТВО ОКАЖЕТ ИНВЕСТОРУ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ТЕХНОПАРК, ПОИСКЕ И ПЕРЕГОВОРАХ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ, БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ В ПОЛУЧЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ТАКЖЕ МЫ ПОМОЖЕМ СФОРМИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА», — ОТМЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО АПИ ЛЕОНИД ПЕТУХОВ.

Реализация биомедицинского кластера будет проходить в несколько этапов. Вначале планируется запустить выпуск медицинских средств индивидуальной защиты (маски). Потом будут последовательно запускаться другие производства. Это производства дезинфицирующих медицинских средств; медицинских изделий из пластика; инфузионных растворов; лекарственных средств; лабораторного и медицинского оборудования. В перспективе до 2030 года будет создано до 10 тысяч рабочих мест.

«Мы планируем распространить опыт, который реализован в других регионах России (в рамках некоммерческого партнерства «Уральский биомедицинский кластер»). Там сегодня создан комплекс высокотехнологичных производств, доведённых во взаимосвязи до конкретных пациентов, где работает несколько тысяч человек. В Еврейской автономной области мы начинаем с простых изделий, которые не требуют большого потребления электричества и газа (в первую очередь производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих медицинских средств). Основной упор в регионе – создание новых рабочих мест. Всем (потенциальным) резидентам кластера условия работы на территории разъяснены. Первое производство, которое будет запущено, – медицинские маски. Оборудование уже едет в регион. Производство всем понятно, оно будет запущено в середине июля, площадка готовится, инвестор оформляет необходимые документы. Благодаря этому в Биробиджане будут созданы первые 30 рабочих мест. На втором этапе резиденты планируют производить шприц-ручки для инсулина. Я приехал посмотреть условия работы, площадки, и ещё раз сказать инвесторам, что на территории ЕАО им будет работать комфортно», — отметил депутат, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров.

«Завод Медсинтез» специализируется на производстве фармацевтической продукции. Предприятие выпускает инфузионные растворы, готовые лекарственные формы инсулина человека, твердые и жидкие формы лекарственных препаратов. «Медсинтез» является одним из первых в России промышленных производств готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина человека, отвечающих требованиям GMP EC.

«Вся деятельность правительства региона направлена на развитие, удовлетворение потребностей жителей ЕАО. Человек и качество его жизни – главные наш инвестиции. А добиться результата мы можем только привлекая инвесторов, повышая капитализацию и конкурентоспособность региона. Биомедицинский технопарк для нас — новые рабочие места – порядка 30 на первом этапе, рост налоговых поступлений, повышение качества образования кадров, профессиональные перспективы. Сегодня в регионе созданы все условия для успешного развития бизнеса. Каждому инвестору оказывается особое внимание и всесторонняя поддержка. Кроме того, мы вкладываем в человеческий капитал, бизнес это видит и ценит», – Ростислав Гольдштейн, врио губернатора ЕАО.

gmpnews