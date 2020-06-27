Компания «ВестМедГрупп» открыла цех по производству медицинского оборудования

На правобережном участке ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» открыла цех по производству медицинского оборудования собственного бренда CADUCEUS, в том числе для лечения COVID-19. На начальном этапе здесь ежемесячно намерены выпускать более 200 тысяч различных комплектующих.

Резидент выпускает настенные и потолочные медицинские консоли, а также быстроразъемные клапанные системы CADUCEUS, обеспечивающие подвод кислорода и других медицинских газов не только к койке пациента, но и к рабочему месту персонала учреждения здравоохранения.

— Производственный цех открыт в Инновационно-технологическом центре ОЭЗ «Дубна», где для резидентов уже создана вся необходимая инфраструктура, — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. — Это позволяет инвесторам максимально быстро запускать производство, что в совокупности с налоговыми льготами, действующими в ОЭЗ, повышает эффективность инвестиций. Всего свои производства в ИТЦ до конца первого квартала следующего года откроют 13 компаний, четыре из которых уже приступили к работе.

С начала пандемии COVID-19 компания «ВестМедГрупп» в десятки раз увеличила производство необходимого для борьбы с инфекцией оборудования. На сегодняшний день резидент ОЭЗ выпускает порядка 1 000 настенных консолей, а также около 15 000 быстроразъемных клапанных систем в месяц.

— Наша производственная площадка оснащена высокопроизводительными обрабатывающими центрами, каждый из которых способен производить более 50 тысяч комплектующих в месяц, — рассказал генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. — Новейшая система автоматизации оборудования позволяет наблюдать и контролировать все этапы технологического процесса изготовления и обработки металлических, а также полимерных деталей. Одним из инновационных шагов является внедрение современных пользовательских интерфейсов с применением 3D-технологий, позволяющих провести предварительное моделирование обработки с помощью сенсорного управления.

В создание инфраструктуры новой производственной площадки для выпуска медицинского оборудования резидент ОЭЗ «Дубна» вложил более 80 млн рублей. В перспективе компания планирует экспортировать продукцию собственного производства за рубеж, в частности, на рынок стран-участниц Таможенного союза ЕАЭС, а также стран бывшего СНГ и Ближнего Востока.

gmpnews