Минздрав рассказал о планах поставки на мировой рынок лекарств и вакцины от COVID-19

Минздрав заявил о готовности поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины. По мнению главы ведомства, необходимость в этом может возникнуть из-за второй волны пандемии коронавируса.

С первых дней Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и ВОЗ. Об этом на саммите «Глобальная цель – объединимся ради будущего» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщил Минздрав.

По его словам, в условиях пандемии COVID-19 главная задача – своевременный и равный доступ к медицинской помощи.

«С учетом рисков второй волны Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины», – заявил министр.

Он добавил, что Россия открыта к диалогу с международными и общественными организациями и призывает к координации исследований и производства медицинской продукции.

Мероприятие прошло в формате двухчасовой конференции с трансляцией через интернет-платформы и социальные сети с участием глав государств и правительств, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы итальянского правительства Джузеппе Конте и других.

Елена Калиновская

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