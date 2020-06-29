Подкаст. Фармацевт или курьер: кто должен доставлять лекарства региональной бабушке

«МедФармВестник» помнит, как еще год назад представители фармритейла в штыки принимали любые высказывания о том, что доставлять препарат пациенту может любой курьер. Тогда главным героем любой дискуссии становилась гипотетическая бабушка из глубинки. Которая, с одной стороны, и смартфоном-то пользоваться не умеет, а с другой – нуждается в разъяснениях о любой покупке в аптеке.
Конечно, это было не единственным и, пожалуй, даже не главным опасением. Ритейл указывал на то, что любой препарат, не говоря уже о рецептурных, может нанести вред здоровью, если:
- будет неправильно применен;
- будет храниться в ненадлежащих условиях.
И что именно эти два пункта доставка лекарств курьером может с легкостью обеспечить. Потому что:
- пациент не получит должной консультации;
- препарат может, грубо говоря, испортиться за время доставки.
Впрочем, риторика аптек со временем немного изменилась. Пандемия повлияла. Доставка лекарств уже не выглядит чем-то диким. О правилах выдачи разрешений на доставку лекарств в подкасте «МедФармВестник» говорят эксперты рынка:
- Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;
- Елена Неволина, исполнительный директор Аптечной гильдии и Национальной фармацевтической палаты;
- Виктория Преснякова, глава Альянса фармассоциаций, исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек»;
- Ольга Карпова, провизор-юрист, партнер адвокатского бюро «Форвард Лигал»;
- Александр Петров, член Комитета по охране здоровья Госдумы РФ.