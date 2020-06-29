ARS PharmRussia провела процедуру регистрации по правилам ЕАЭС на ПО собственной разработки

Консалтинговая контрактная исследовательская организация ARS PharmRussia сообщила об успешном завершении первого проекта по приведению регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС при помощи программного обеспечения собственной разработки.

ARS PharmRussia одной из первых стала оказывать помощь своим клиентам по процедурам регистрации ЕАЭС. Компания отказалась от покупки стороннего программного обеспечения для подготовки электронного досье по ряду причин.

«Во-первых, многие имеющиеся на рынке решения предусматривают хранение данных в облаке на серверах третьих лиц, что не позволяло бы нам гарантировать конфиденциальность данных наших заказчиков. Кроме того, функционал многих программных продуктов избыточен, требует значительных затрат на внедрение и зачастую создавался специалистами, имеющими не полное представление о деталях регистрационного процесса», – сообщил генеральный директор компании Михаил Тихонов.

С помощью своего консультанта и партнера Дмитрия Румянцева, имеющего значительный практический опыт одновременно как в сфере информационных технологий, так и в регуляторной сфере, компания разработала собственное программное обеспечение для подготовки и ведения электронного регистрационного досье — ARS Dossier Composer. Данный продукт не требует доступа в интернет, прост в установке и в обучении.

«Мы используем этот продукт как в своей работе, так и предлагаем нашим клиентам. Многие производители и консалтинговые компании уже используют его. Возможно даже, что с его помощью кем-то из наших клиентов уже были получены регистрационные удостоверения. Однако ARS Dossier Composer полностью автономен и мы не можем знать, какие досье подают наши клиенты самостоятельно», – уточнил Тихонов.

Сейчас компания получила и первый полностью собственный результат как консалтинга и разработчика программного обеспечения – регистрационное удостоверение ЕАЭС на противовирусный лекарственный препарат для своего постоянного клиента.

По словам генерального директора, в ближайшее время ожидается завершение процедур по еще более чем 20 аналогичным проектам.

Источник: ARS PharmRussia

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