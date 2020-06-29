Минздрав предложил ликвидировать перечень лекарств для региональных льготников

Минздрав предложил сохранить только три лекарственных перечня: ЖНВЛП, дорогостоящих лекарств и минимальный ассортимент аптек. Так называемый перечень ОНЛС, согласно которому регионы обеспечивают льготников, будет упразднен.

Соответствующие поправки в Постановление Правительства РФ № 871 от 28.08.2018 «Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов» размещены на regulation.gov.ru. Как говорится в пояснительной записке, нет необходимости в формировании так называемого перечня ОНЛС, поскольку льготное лекарственное обеспечение граждан будет осуществляется по перечню ЖНВЛП.

Еще одно изменение: в ЖНВЛП может быть внесено отдельное показание препарата. На этом не раз наставали представители ФАС.

Часть показаний может быть не интересна государству для возмещения: были случаи, когда препарат был включен для определенной группы пациентов, но его закупали и для других, это нерациональное расходование средств, отмечал в мае 2019 года на Российском фармацевтическом форуме начальник Управления социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Включение эквивалентной лекарственной формы лекарственного препарата, ранее включенного в перечни, не потребует проведения клинико-экономического исследования и анализа влияния на бюджет, если курсовая стоимость применения лекарственной формы не превышает курсовую стоимость препарата, включенного в перечни и минимальный ассортимент.

Кроме того, Минздрав будет утверждать требования к методологическому качеству клинико-экономических исследований лекарства и исследований с использованием анализа влияния на бюджеты, также проект уточняет начисление баллов для орфанных препаратов при клинико-экономической оценке.

Елена Калиновская

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