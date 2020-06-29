Sanofi сократит 1,7 тысячи рабочих мест в Европе

Французская фармкомпания Sanofi сократит до 1 680 рабочих мест в Европе из общей численности занятых по всему миру (100 тысяч). Так компания рассчитывает снизить расходы. Большей частью это коснется сотрудников, занятых в производстве. Французская фармкомпания Sanofi сократит до 1 680 рабочих мест в Европе из общей численности занятых по всему миру (100 тысяч). Так компания рассчитывает снизить расходы. Большей частью это коснется сотрудников, занятых в производстве.

Сокращения будут проводиться в течение трех лет. Такой шаг является частью глобальной стратегии компании, предусматривающей снижение расходов на 2 млрд евро к 2022 году.

По словам источника Reuters, ни один завод не закроется, но сократится объем работ в нескольких исследовательских центрах компании. В 2019 году Sanofi решила больше не проводить новые исследования в сфере лекарств для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, потеряв позиции в этих двух областях. Компания решила сосредоточиться на перспективных для себя сегментах, включая онкопрепараты и вакцины.

В 2019 году Sanofi также объявила о планах по покупке американской биотехнологической фармкомпании Synthorx за $2,5 млрд для пополнения своего иммуноонкологического портфеля. Кроме тог, Sanofi работает над созданием двух вакцин-кандидатов от COVID-19 – с GSK и с американской Translate Bio. Французская компания объявила, что инвестирует 610 млн евро в модернизацию двух своих французских заводов для разработки и производства вакцин.

Sanofi – глобальная фармкомпания со штаб-квартирой в Париже. В более чем 100 подразделениях компании работают свыше 100 тысяч сотрудников. Основной портфель Sanofi состоит из оригинальных вакцин, инсулинов и препаратов для лечения орфанных и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2019 год составила 36,1 млрд евро, чистая прибыль – 2,8 млрд евро.