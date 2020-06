В ЕС рекомендованы к утверждению восемь новых лекарств, из них три — биоаналоги » Американская компания Carlyle покупает 20% акций индийского производителя Piramal Pharma Американская компания Carlyle Group Inc дала согласие на покупку 20% акций фармацевтического подразделения индийского концерна Piramal Enterprises Ltd приблизительно за 490 млн долларов, об этом сообщается на официальном сайте компании. В заявлении говорится, что Piramal Pharma будет использовать инвестиции для ускорения реализации своих планов, связанных с ростом (расширением) компании. Piramal Pharma будет включать: Piramal Pharma Solutions – контрактный бизнес в сфере разработки и производства;

Piramal Critical Care — бизнес госпитальных дженериков, реализующий специализированные продукты в более чем 100 странах;

Consumer Products Division — подразделение потребительских товаров, представляющий безрецептурные продукты в Индии;

PEL – совместное предприятие с Allergan India (лидером в сфере офтальмологии на внутреннем рынке) и

Convergence Chemicals Private Limited. Эта сделка является одной из крупнейших в сфере частного акционерного капитала в фармацевтическом секторе Индии, и ожидается, что она будет закрыта в 2020 году при соблюдении обычных условий закрытия и одобрения регулирующих органов. Напомним, что буквально накануне Piramal Enterprises Limited объявила о заключении соглашения с G & W Laboratories Inc. о приобретении завода по производству твердых лекарственных форм для перорального применения, расположенного в Селлерсвилле (штат Пенсильвания, США). До настоящего времени все площадки Piramal Pharma Solutions по производству твердых пероральных лекарственных форм были расположены в Великобритании и Индии. Производственная площадка в Селлерсвилле уже получила сертификаты FDA и EMA. Фото с сайта invivo.pharmaintelligence.informa.com gmpnews