Американская компания Carlyle покупает 20% акций индийского производителя Piramal Pharma

Американская компания Carlyle Group Inc дала согласие на покупку 20% акций фармацевтического подразделения индийского концерна Piramal Enterprises Ltd приблизительно за 490 млн долларов, об этом сообщается на официальном сайте компании.
В заявлении говорится, что Piramal Pharma будет использовать инвестиции для ускорения реализации своих планов, связанных с ростом (расширением) компании.
Piramal Pharma будет включать:
- Piramal Pharma Solutions – контрактный бизнес в сфере разработки и производства;
- Piramal Critical Care — бизнес госпитальных дженериков, реализующий специализированные продукты в более чем 100 странах;
- Consumer Products Division — подразделение потребительских товаров, представляющий безрецептурные продукты в Индии;
- PEL – совместное предприятие с Allergan India (лидером в сфере офтальмологии на внутреннем рынке) и
- Convergence Chemicals Private Limited.
Эта сделка является одной из крупнейших в сфере частного акционерного капитала в фармацевтическом секторе Индии, и ожидается, что она будет закрыта в 2020 году при соблюдении обычных условий закрытия и одобрения регулирующих органов.
Напомним, что буквально накануне Piramal Enterprises Limited объявила о заключении соглашения с G & W Laboratories Inc. о приобретении завода по производству твердых лекарственных форм для перорального применения, расположенного в Селлерсвилле (штат Пенсильвания, США).
До настоящего времени все площадки Piramal Pharma Solutions по производству твердых пероральных лекарственных форм были расположены в Великобритании и Индии. Производственная площадка в Селлерсвилле уже получила сертификаты FDA и EMA.
Фото с сайта invivo.pharmaintelligence.informa.com