ВОЗ прекратила оценку двух из четырех противовирусных препаратов при COVID-19

ВОЗ объявила о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира в составе исследования SOLIDARITY. Будет продолжена оценка двух других противовирусных препаратов в лечении COVID-19 у госпитализированных пациентов.

Прекращение испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира в составе исследования SOLIDARITY принято по рекомендации Международного экспертного комитета. Рекомендация дана на основании оценки промежуточных результатов SOLIDARITY и других исследований.

Гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному снижению смертности или не влияют на смертность у госпитализированных пациентов с инфекцией. Влияние оценивалось в сравнении со стандартной терапией.

Отсутствие эффекта лечения относится только к группе госпитализированных больных. Оценка эффективности у амбулаторных пациентов и для профилактики COVID-19 будут продолжены.

Исследование ВОЗ SOLIDARITY началось 18 марта. Изначально планировалась оценка эффективности четырех противовирусных препаратов. Будет продолжена оценка ремдесивира и интерферона бета-1а.

По сообщению ВОЗ, ремдесивир показал многообещающие результаты в исследованиях на животных в лечении тяжелых инфекций, вызванных другими коронавирусами, – MERS и SARS. Это позволило предположить влияние препарата на пациентов с COVID-19.

Исследования ремдесивира идут во многих странах. Разработчик препарата компания Gilead сообщила о начале испытаний препарата у детей.

В России оценка препарата идет в двух исследованиях: международного, где предположительно оригинальный ремдесивир (GS-5734) применяют вместе с тоцилизумабом, и российского. В нем дженерик ремдесивира компании «Фармасинтез» оценивают у госпитализированных пациентов с COVID-19.

Интерферон бета-1а используют для лечения рассеянного склероза. В России не проводится оценка эффективности препарата при коронавирусной инфекции. Это следует из реестра Минздрава.

Елена Воронина

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