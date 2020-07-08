ФАС разрешит повышать цены на любые ЖНВЛП в случае их дефектуры из-за нерентабельности производства

Производители смогут повышать предельные зарегистрированные цены на препараты из перечня ЖНВЛП в случае, если на рынке возникла их дефектура по причине отказа производителей от их нерентабельного выпуска. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект таких нормативных изменений и направила его в Минздрав РФ. Сейчас повышение также возможно в случае дефектуры ЖНВЛП, но по временному правительственному постановлению и только по отношению к препаратам, применяемым в борьбе с COVID-19. Производители смогут повышать предельные зарегистрированные цены на препараты из перечня ЖНВЛП в случае, если на рынке возникла их дефектура по причине отказа производителей от их нерентабельного выпуска. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект таких нормативных изменений и направила его в Минздрав РФ. Сейчас повышение также возможно в случае дефектуры ЖНВЛП, но по временному правительственному постановлению и только по отношению к препаратам, применяемым в борьбе с COVID-19.

«Мы считаем, что такой механизм может быть реализован в случае наличия дефектуры в целом по лекарственному препарату: в рамках одного МНН, лекарственной формы и дозировки. При проведении сравнительного анализа должны учитываться сведения о всех торговых наименованиях и фактической потребности в препарате», – сказала замначальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. Решение об увеличении цены, по ее словам, будет действовать до одного года, а дальше пересматриваться по стандартным правилам и методике.

В ФАС уточняют, что возможность разработать такой нормативный документ предусмотрена ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Пока же действует временная норма. Правительство в апреле 2020 года приняло постановление №441, разрешающее пересмотр предельной цены на препараты из перечня ЖНВЛП, применяемые в условиях угрозы возникновения ЧС. ФАС уточняет, что речь идет о лекарствах, включенных во временные рекомендации Минздрава РФ по диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. Само постановление действует до 31 декабря 2020 года.

В постановлении говорится, что Минпромторг и Росздравнадзор должны ежеквартально отчитываться о том, находятся ли какие-либо нужные ЖНВЛП в дефектуре или отсутствуют в обращении «в связи с ценообразованием на них». Если таковые нашлись, Минздрав обращается к держателю регудостоверения на них с предложением о регистрации более высокой предельной цены на период угрозы ЧС. Согласовать цену должны в ФАС.

По словам Надежды Шаравской, ФАС с момента утверждения постановления одобрила повышение цен на пять МНН восьми производителей.

Например, входящий в АФК «Система» «Биоком» в апреле и мае перерегистрировал предельную цену на дефицитный тогда гидроксихлорохин, увеличив ее в 2,5 раза – до 916,5 рублей за упаковку в 30 таблеток. В компании объясняли этот шаг ростом цен на импортные субстанции.

А ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России антимонопольная служба в июне отказала в увеличении цены на входящий в рекомендации мефлохин на 78% – почти до 1,1 тысячи рублей за упаковку. В России с января по начало июня 2020 года в оборот поступило уже в 26 раз больше мефлохина, чем за весь 2019 год – 81,2 тысячи упаковок, указывает служба. Всего в 2020 году «Фармзащита» собралась произвести 150 тысяч упаковок с учетом прежней цены – 617 рублей.

В апреле 2020 года семь российских фармкомпаний, среди которых «Фармстандарт» и «Озон», обратились в Минпромторг РФ, предупредив о риске отказа от производства 50 препаратов из перечня ЖНВЛП. Установленная на них предельная зарегистрированная цена уже сделала их производство нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта усугубляют ситуацию. В списке оказались парацетамол, димедрол, ибупрофен.

«Фармстандарт» уже пытался исключить из ЖНВЛП гипотензивные препараты на основе пропранолола и атенолола из-за нерентабельности их производства.

Весной 2020 года в аптеках стал недоступен дешевый диуретик фуросемид в ампулах: производители отказываются его выпускать из-за слишком низкой цены, едва покрывающей себестоимость препарата.