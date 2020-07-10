Правительство выделит 6 млрд руб. на разработку инновационных лекарств

Правительство решило запустить новый инструмент поддержки отечественных компаний, производящих лекарства и медизделия. Для стимулирования инновационных разработок кабмин внесет в капитал Российский венчурной компании 6 млрд руб. Капитал будут пополнять поэтапно, по 1,5 млрд в год.

Правительство в несколько этапов внесет в капитал Российской венчурной компании (РВК) 6 млрд руб. для софинансирования отечественных компаний, разработавающих инновационные лекарственные препараты и медицинские изделия. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Мы сейчас запускаем новый инструмент поддержки, так называемое венчурное финансирование», – сказал Мантуров. Он отметил, что разработка химической формулы в фарме – это большой риск, на который у ведомства нет права. «Поэтому правительством было принято решение внести в капитал Российской венчурной компании (РВК) 1,5 млрд руб. в прошлом и по 1,5 млрд руб. в последующих годах для того, чтобы сформировать капитал в 6 млрд руб.», – сказал министр. Мантуров объяснил, что такой механизм позволит мотивировать частный бизнес на получение новых прорывных инновационных лекарств и медизделий.

Министр также отметил, что ведомство сейчас ведет совместную работу с Минздравом, чтобы заложить в национальные проекты гарантию государственных закупок полученных лекарственных и медицинских изделий.

«Существует также механизм офсетов. В частности, Москва работает именно таким образом: предоставляет гарантию того, что она будет приобретать определенные объемы фармпродукции, чтобы предприятия вкладывали в развитие и создание новых производств», – напомнил министр.

Маргарита Грошева

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