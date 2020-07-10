Евросоюз достиг соглашений с Roche и Merck KGaA о поставках препаратов против COVID-19

Компании Roche и Merck KGaA обязались поставлять свои препараты «Актемра» и «Ребиф» для лечения COVID-19 в страны Евросоюза. Оба препарата применяются для борьбы с цитокиновым штормом, который является причиной полиорганной недостаточности у отдельных пациентов с COVID-19. Помимо этого ЕС ведет переговоры с Gilead Sciences о поставках ремдесивира, который одобрен в ЕС для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Еврокомиссия заключила соглашения со швейцарской компанией Roche («Рош») и немецкой Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде – EMD) о поставках их препаратов «Актемра» и «Ребиф» соответственно. Эти лекарственные средства находятся на стадии клинических исследований для применения при COVID-19, сообщает Reuters.

Roche производит противоревматоидный препарат «Актемра» (тоцилизумаб), Merck KGaA – препарат для лечения рассеянного склероза «Ребиф» (интерферон бета-1a). Оба препарата показали определенную эффективность для лечения коронавирусной инфекции в ходе клинических исследований. «Актемра» получила в РФ разрешение Минздрава на применение при COVID-19 и входит в рекомендации ведомства.

Теперь странам Евросоюза предстоит определить с компаниями объемы поставок.

Кроме того, Брюссель ведет переговоры с Gilead Sciences о поставках ремдесивира в страны Евросоюза и о наращивании производства препарата, в т.ч. на территории ЕС. Также блок принимает меры по созданию запаса экспериментальных вакцин против SARS-CoV-2, разрабатываемых компаниями Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») и Sanofi («Санофи»).

В июне правительства Франции, Германии, Италии и Нидерландов объявили о создании запаса из 400 млн доз кандидатной вакцины, которую разрабатывает компания AstraZeneca («АстраЗенека») совместно с Оксфордским университетом.

Илья Дугин

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