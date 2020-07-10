В Индии процветает черный рынок препаратов против COVID-19

В Индии ощущается острый дефицит препаратов против коронавирусной инфекции, в частности ремдесивира и тоцилизумаба, которые можно достать почти исключительно на черном рынке. По мнению экспертов, причиной возникновения дефицита стал разрыв между спросом и предложением.

Жители Индии столкнулись с дефицитом лекарств от коронавирусной инфекции, в результате чего они вынуждены приобретать препараты у перекупщиков по завышенным ценам. Журналисту BBC удалось связаться дилером черного рынка, который подтвердил, что он может помочь в приобретении ремдесивира. Так, три флакона обойдутся в 30 тыс. рупий (401 долл.) каждый, сообщает BBC.

Другой дилер предложил препарат по цене 38 тыс. рупий (506,5 долл.) за флакон при том, что официальная цена за флакон в Индии составляет 5,4 тыс. рупий (72 долл.).

Спрос на ремдесивир резко вырос после появления данных клинических исследований, согласно которым применение препарата сокращает длительность заболевания с 16 до 11 дней.

Разработчик – американская компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») – лицензировала право на производство препарата в Индии четырем местным компаниям: Cipla («Сипла»), Jubilant Life («Джубилант Лайф»), Hetero Drugs («Гетеро Драгз») и Mylan («Майлан»).

В настоящее время к выпуску лекарства приступила лишь Hetero Drugs. Компания уже распределила 20 тыс. доз в пяти индийских штатах. По словам вице-президента Hetero Drugs Сандипа Шахстри, компания не пользуется услугами дистрибьюторов и распределяет препарат напрямую в больницы.

Схожая ситуация сложилась с препаратом тоцилизумаб. Препарат разработан швейцарской компанией Roche («Рош») для лечения ревматоидного артрита и его поставки всегда были ограничены. В ходе клинических исследований тоцилизумаб показал определенную эффективность при лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19.

В Индии тоцилизумаб продает компания Cipla по маркетинговому соглашению с Roche, которая поставляет препарат. В Cipla продажу препарата на черном рынке опровергают.

Илья Дугин

pharmvestnik