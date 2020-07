AMR Action Fund станет крупнейшим коллективным предприятием для создания антибиотиков

Более 20 ведущих биофармацевтических компаний, включая такие компании как Merck & Co Inc (известная за пределами США и Канады как MSD) и Pfizer Inc, объявили о создании новаторского фонда AMR Action Fund, целью которого является создание 2-4 новых антибиотиков к 2030 году.

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АНТИБИОТИКАМИ СРОЧНО НЕОБХОДИМ ДЛЯ БОРЬБЫ С БЫСТРЫМ РОСТОМ РЕЗИСТЕНТНЫХ К АНТИБИОТИКАМ ИНФЕКЦИЙ, НАЗЫВАЕМЫХ УСТОЙЧИВЫМИ К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ (ANTIMICROBIAL RESISTANCE, AMR), — ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И АССОЦИАЦИЙ (IFPMA).

На сегодняшний день привлечено финансирование в размере около 1 млрд долларов, которые будут направлены на поддержку клинических исследований инновационных антибиотиков. Компании намерены объединить свои усилия с благотворительными организациями, банками финансирования развития и многопрофильными организациями для ускорения разработки новых антибиотиков.

Ожидается, что Фонд начнёт своё действие в четвёртом квартале 2020 года. Организация должна проинвестировать небольшие биотехнологические компании, специализирующиеся на разработке инновационных антибактериальных препаратов, отвечающих самым первостепенным потребностям общественного здравоохранения, вносящих существенные изменения в клиническую практику и спасающих жизни.

Резистентные к антибиотикам инфекции представляет собой глобальный кризис, который может затмить даже пандемию COVID-19 с точки зрения смертности и экономических издержек. Каждый год от инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам умирает 700 000 человек. Самые негативные сценарии говорят о том, что к 2050 году такие инфекции могут уносить до 10 млн жизней в год.

Томас Куени (Thomas Cueni), генеральный директор IFPMA:

В ОТЛИЧИЕ ОТ COVID-19, AMR ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ И ПРЕДОТВРАТИМЫМ КРИЗИСОМ. МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА АНТИБИОТИКОВ И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ АНТИБИОТИКИ ПОПАЛИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ К ПАЦИЕНТАМ. AMR ACTION FUND ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ АМБИЦИОЗНЫХ СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ, КОГДА-ЛИБО ПРЕДПРИНЯТЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНУЮ УГРОЗУ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ.

gmpnews