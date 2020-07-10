В России будут производить таргетные радиофармпрепараты на основе перспективных изотопов

АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в контуре Госкорпорации «Росатом») приступило к первой фазе реализации проекта создания современного производства радиофармацевтических препаратов (РФП) в соответствии с международными требованиями к организации производства и контроля качества лекарственных средств – GMP (good manufacturing practice). Проектировщиком современного фармпроизводства изотопной продукции выступает Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Согласно договору, заключенному между двумя компаниями, ЦПТИ разработает предпроектную документацию, включая обоснование инвестиций (ОБИН), и проведет проектно-изыскательские работы.

Завод планируется построить на площадке НИФХИ им. Л.Я. Карпова в г. Обнинске (Калужская область). Запуск запланирован на 2024 год.

«Будущий радиофармацевтический завод первым в России начнет производить таргетные радиофармпрепараты на основе таких перспективных изотопов, как лютеций-177, актиний-225 и радий-223. Эти препараты ориентированы на эффективное, а порой и безальтернативное решение проблем диагностики и терапии рака, – сказал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов. – Если большинство традиционных методов лечения можно сравнить со стрельбой из пушки по воробьям, когда мощному токсичному воздействию подвергается весь организм, то таргетная терапия с использованием РФП – это «снайперское», точечное воздействие непосредственно на пораженные клетки. Молекула лекарственного препарата «видит» определенные маркеры заболевания и доставляет активное вещество к пораженным клеткам, не затрагивая здоровые».

Как отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов, в рамках реализации проекта по созданию завода радиофармпрепаратов ЦПТИ предстоит подготовить технологические решения, определить конечную стоимость объекта и пройти экспертизу ОБИН в Госкорпорации «Росатом». Последующие этапы включают выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной и рабочей документации. ЦПТИ берет на себя сопровождение результатов при получении положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

gmpnews