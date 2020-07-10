Инъекционный препарат показал высокую эффективность в профилактике ВИЧ

Глобальная, специализирующаяся на разработке препаратов для борьбы с ВИЧ, компания ViiV Healthcare (принадлежит GSK) опубликовала предварительные данные исследования HPTN 083, в котором была продемонстрирована высокая эффективность инъекционного каботегравира (cabotegravir) длительного действия (вводится каждые два месяца) по сравнению с ежедневным приемом таблеток эмтрицитабина/тенофовира дисопроксил фумарата (200 мг и 300 мг) для профилактики ВИЧ.

HPTN 083 является рандомизированным многоцентровым двойным слепым исследованием фазы IIb/III, в котором оценивается безопасность и эффективность инъекционного препарата каботегравир пролонгированного действия для профилактики до контакта с ВИЧ (PrEP) среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ). В мае текущего года исследование было остановлено, поскольку независимый обзор Совета по мониторингу данных и безопасности показал, что каботегравир длительного действия очень эффективен в профилактике ВИЧ среди исследуемой популяции. Окончательный анализ подтвердил превосходство каботегравира пролонгированного действия над ежедневным приемом таблеток эмтрицитабина/тенофовира на 66%.

Кимберли Смит, руководитель отдела исследований и разработок компании, прокомментировала результаты исследования:

ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ, ПРЕДЛАГАЯ ВАРИАНТ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УДОБСТВОМ СНИЖЕНИЯ ДОЗИРОВКИ С ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИЕМА ДО ВСЕГО ЛИШЬ ШЕСТИ РАЗ В ГОД. МЫ В ВОСТОРГЕ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАБОТЕГРАВИРА, НО И ПОТОМУ, ЧТО В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ АДЕКВАТНО ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ВИЧ.

Из 52 участников исследования, которые были ВИЧ-инфицированы в течение чуть менее трех лет, 39 принимали таблетки, а 13 получали экспериментальные инъекции. Участники исследования проживали в 43 местах в Соединенных Штатах, Африке, Азии и Латинской Америке.

Несмотря на очень высокий уровень приверженности пероральной терапии, каботегравир длительного действия продемонстрировал превосходство в первичной конечной точке эффективности документированных случаев ВИЧ-инфекции и был на 66% (95% ДИ 38% -82%) более эффективным, чем эмтрицитабин/тенофовир в профилактике ВИЧ.

В настоящее время стандартом лечения для профилактики ВИЧ является препарат Truvada от Gilead Sciences, но GSK надеется оспорить его доминирование, предлагая более длительные схемы и менее токсичные альтернативы через свое подразделение ViiV Healthcare. Также ожидается в ближайшее время появление первых дженериков Truvada, которые также могут повысить доступность профилактики.

В прошлом году Truvada заработал 2,8 млрд долларов. Согласно статистике, приблизительно 75 млн человек во всем мире инфицированы ВИЧ, и около 32 млн человек умерли с тех пор, как проявилась вся эта ситуация в 1980-х годах.

gmpnews