Правительство увеличит расходы на закупку дорогостоящих лекарств для детей

Обеспечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями лекарственными препаратами включено в Перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам России 23 июня 2020 года. Снижение расходов бюджетов субъектов на эти цели недопустимо. При этом дополнительные средства на финансирование данных статей предполагается получить благодаря введению повышенной налоговой ставки (15%) на доходы физических лиц для тех, у кого эта сумма превышает 5 млн руб. в год.

Расходы бюджетов субъектов на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, в будущем году должны быть не ниже, чем в 2020-м. В свою очередь федеральный бюджет получит дополнительный источник финансирования данной статьи расходов. Соответствующее поручение дал президент страны по итогам обращения к гражданам России 23 июня 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

Правительству страны поручено установить ставку по налогу на доходы физических лиц в размере 15% для тех, чей доход превышает отметку в 5 млн. рублей в год. Полученные таким образом средства должны будут иметь целевое назначение: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов.

Решения о таких расходах будут приниматься совместно с благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями медицинского сообщества. Предложения по механизму распределения денег правительство должно будет представить уже до 24 июля этого года.

Органам исполнительной власти субъектов поручено не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов региональных бюджетов на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), по сравнению с показателями 2020 года.

Екатерина Погонцева

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