Минобороны РФ сообщило о выходе на завершающую стадию КИ российской вакцины от COVID-19

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи сообщили о выходе на завершающую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Ожидается, что первая группа добровольцев будет выписана из медучреждения 15 июля, вторая – получит второй компонент вакцины 13 июля. Проведенные анализы говорят о формировании у добровольцев обеих групп иммунного ответа, заявили в министерстве. Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи сообщили о выходе на завершающую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Ожидается, что первая группа добровольцев будет выписана из медучреждения 15 июля, вторая – получит второй компонент вакцины 13 июля. Проведенные анализы говорят о формировании у добровольцев обеих групп иммунного ответа, заявили в министерстве.

Как сообщили в ведомстве, 15 июля 2020 года завершается нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины. «В понедельник, 13 июля, второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен компонент №2 вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», – добавили в министерстве.

«В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Данные, полученные специалистами НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», – сказали в Минобороны.

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи приступил к клиническим испытаниям безопасности и иммуногенности вакцины от COVID-19 17 июня, соответствующее разрешение Минздрав РФ выдал днем ранее. Предполагалось, что в ходе КИ испытуемым предстоит находиться в стационаре в течение 28 дней: вакцина будет вводиться дважды – в нулевой и на 21 день.

В испытаниях задействовано Минобороны РФ, военнослужащие составляют одну из групп добровольцев. На исследование вакцины и ее тестирование на 60 добровольцах уйдет 15,9 млн рублей. НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи заключил контракт на эти услуги с ООО «Экселлена» из Санкт-Петербурга.

В разработку вакцины вложился Сбербанк. Кредитная организация выступит в роли проектного офиса и будет помогать организации производства продукта. Для этого Сбербанк в мае 2020 года зарегистрировал дочернее предприятие ООО «Иммунотехнологии» с основным видом деятельности «оптовая торговля фармпродукцией».

Производство будет налажено на заводах «Р-Фарма» и холдинга Alium. «Р-Фарм» уже привлек средства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в подготовку мощностей. Всего РФПИ и «Р-Фарм» вложат 4 млрд рублей в организацию выпуска двух вакцин и препарата олокизумаб, который исследуется на эффективность от коронавируса.