В капитал РВК для софинансирования разработки лекарств внесут 6 млрд рублей

Правительство России в несколько этапов внесет в капитал Российской венчурной компании (РВК) 6 млрд рублей для софинансирования рисков отечественных компаний по разработке инновационных лекарств и медизделий, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, речь идет о созданном ведомством и РВК венчурном фонде для высокотехнологичных медицинских проектов.

КАПИТАЛ ФОНДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОПОЛНЯТЬ С 2019 ПО 2022 ГОД ПО 1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ», — РАССКАЗАЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ.

Как отмечалось ранее, срок деятельности совместного фонда составит 10 лет с возможностью последующего продления.

«Вы знаете, что разработать химическую формулу в фарме — это большой риск и не факт, что получится результат. Мы, как ведомство, не имеем, к сожалению, права идти на такие риски, поэтому было принято решение правительством внести в капитал Российской венчурной компании (РВК) 1,5 миллиарда в прошлом и 1,5 миллиарда в последующие годы, для того, чтобы сформировать капитал 6 миллиардов…», — рассказал Мантуров.

Он пояснил, что данный механизм позволит мотивировать частный бизнес получать новые прорывные инновационные лекарства и медизделия. По его словам, сейчас с Минздравом прорабатывается возможность заложить гарантию государственных закупок этих лекарственных изделий в рамках национальных проектов.

СУЩЕСТВУЕТ ТАКЖЕ МЕХАНИЗМ ОФСЕТОВ. В ЧАСТНОСТИ, МОСКВА РАБОТАЕТ ИМЕННО ТАКИМ СПОСОБОМ, КОГДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ ТОГО, ЧТО ОНА БУДЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕМЫ ФАРМПРОДУКЦИИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ ВКЛАДЫВАТЬ В РАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА», — НАПОМНИЛ МИНИСТР.

gmpnews