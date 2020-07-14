«Герофарм» осуществил поставку 840 000 упаковок инсулина в Каракас

Это первая поставка «Герофарма», которая, помимо генно-инженерных инсулинов человека, включает аналоги инсулина и расширяет возможности терапии сахарного диабета в Венесуэле.

Пётр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ:

СЕГОДНЯ ПОРТФЕЛЬ ГЕРОФАРМ ВКЛЮЧАЕТ ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ ИНСУЛИНОВ. МЫ РАДЫ, ЧТО МОЩНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ КОМПАНИИ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМИМО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОМАШНЕГО РЫНКА, ПОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ РАЗНООБРАЗНЫХ СОВРЕМЕННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЭКСПОРТ. МЫ БУДЕМ И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕНЕСУЭЛОЙ И ПО МЕРЕ ВЫВОДА НОВЫХ БИОСИМИЛЯРОВ ИНСУЛИНОВ, ТАКЖЕ ДЕЛАТЬ ИХ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ ПАЦИЕНТОВ.

ГЕРОФАРМ – единственный поставщик инсулинов в Венесуэле. Текущая коммерческая партия включает генно-инженерные инсулины человека короткой и средней продолжительности действия – Ринсулин® Р, Ринсулин® НПХ и Ринсулин® Микс 30/70 – во флаконах, а также аналоги инсулина ультракороткого и длительного действия: РинЛиз® (инсулин лизпро) и РинГлар® (инсулин гларгин) в картриджах. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить полную потребность страны, более чем 400 тысяч пациентов с сахарным диабетом, на срок до двух месяцев. 2 августа в Каракас морем также будет доставлено 20 тысяч многоразовых шприц-ручек Ринсапен® II.

Стоит отдельно отметить, что компанией принято решение о поставке в Венесуэлу на безвозмездной основе 20 тысяч упаковок игл для инсулиновых шприц-ручек. ГЕРОФАРМ, не являясь производителем игл, на собственные средства закупил их у одного из ведущих международных производителей. В результате каждый пациент, получивший многоразовую шприц-ручку Ринсапен® II, будет бесплатно и на длительный срок обеспечен иглами для безопасного введения инсулина.

Поставки инсулинов в Венесуэлу осуществляются согласно графику, утвержденному сторонами. ГЕРОФАРМ поставляет несколько больший объем, чем зафиксирован, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств пациенты не остались без жизненно-важного препарата. Напомним, что даже пандемия COVID-19 не приостановила поставки.

С.М. Мелик-Багдасаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити:

ГЕРОФАРМ СОВМЕСТНО С ВЕНЕСУЭЛЬСКИМИ ПАРТНЕРАМИ РЕАЛИЗУЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ – ПОСТАВЛЯЕТ В ВЕНЕСУЭЛУ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНСУЛИНА. КОМПАНИЯ ЧЕТКО ВЫПОЛНЯЕТ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДАЖЕ ЕСЛИ ДЛЯ ЭТОГО ПРИХОДИТСЯ ИДТИ НА НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ. НАДЕЖНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ НАСТОЯЩИХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА ГЕРОФАРМ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РЕПУТАЦИЮ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА.

gmpnews