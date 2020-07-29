Курский производитель шприцев избежал банкротства по иску ФНС

Арбитражный суд Курской области отказал в банкротстве производителя шприцев ООО «Эскулап» по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) в связи с задолженностью в 119,8 млн рублей. Арбитраж посчитал, что компания продолжает хозяйственную деятельность, а также частично погасила обязательства перед кредиторами. При этом компания в июле 2020 года получила новый банкротный иск от банка «Пересвет» на общую сумму 186,6 млн рублей. Арбитражный суд Курской области отказал в банкротстве производителя шприцев ООО «Эскулап» по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) в связи с задолженностью в 119,8 млн рублей. Арбитраж посчитал, что компания продолжает хозяйственную деятельность, а также частично погасила обязательства перед кредиторами. При этом компания в июле 2020 года получила новый банкротный иск от банка «Пересвет» на общую сумму 186,6 млн рублей.

Суд посчитал, что при обращении с заявлением о признании должника банкротом по упрощенной процедуре ФНС должна была представить доказательства фактического прекращения деятельности должника. При этом «Эскулап» фактически продолжил хозяйственную деятельность, а также представил в суде данные о частичном погашении долга перед ФНС третьим лицом – ООО «Агрокомплекс «Юбилейный».

С учетом отсутствия претензий от других должников, кроме ФНС, а также отказом от подачи заявления о банкротстве самим производителем медизделий, суд прекратил производство по делу.

Иск о банкротстве ФНС подала в октябре 2019 года. Поводом для инициирования процедуры стала задолженность по налогам и платежам во внебюджетные фонды в размере 6,6 млн рублей, не погашенная в трехмесячный срок. При этом общий размер долга «Эскулапа» перед ФНС на тот момент составлял 120,4 млн рублей.

В середине июля 2020 года «Эскулап» получил новый иск о банкротстве от банка «Пересвет» на общую сумму 186,6 млн рублей. Подробности претензии не раскрываются, рассмотрение по существу назначено на сентябрь 2020 года.

Компания «Эскулап» основана в 1993 году и сначала работала как дистрибьютор медизделий. С 2006 года на базе компании запущено производство 12 видов трехкомпонентных инъекционных шприцев объемом от 1 до 150 мл. Кроме того, компания выпускает одноразовые стерильные иглы. Максимальная мощность линии составляет 200 млн шприцев в год. За 2018-2019 годы производитель получил 25 исков на общую сумму 88 млн рублей, однако большую часть из них производителю удалось урегулировать в досудебном порядке.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эскулап» на 58% принадлежит Валерию Букину, долями в 28% и 14% владеют Тамара Букина и Евгений Букин соответственно. Им же аффилирована страховая компания «Росмедстрах-К», а также агропромышленные и строительные компании в Калужской, Московской и Курской областях. В 2019 году «Эскулап» выручил 20,54 млн рублей, чистый убыток составил 98,75 млн рублей.