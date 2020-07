Reuters: Takeda сократит количество медицинских представителей в Японии Курский производитель шприцев избежал банкротства по иску ФНС » Фармкомпании назвали предположительные цены на вакцины-кандидаты от COVID-19 Американская фармкомпания Moderna намерена продавать вакцину против коронавируса по цене в $25–30 за дозу и, соответственно, $50–60 за курс, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров. Речь идет о США и других странах с высоким уровнем дохода, приоритетных для Moderna. Обозначенная цена выше, чем у ближайших конкурентов: по расчетам аналитиков, Pfizer и его немецкий партнер BioNTech заключил предварительное соглашение с американским правительством о поставке вакцины по цене за $19,5 за дозу, а AstraZeneca подписала договор с Нидерландами, Германией, Францией и Италией при стоимости дозы на уровне $3-4. Американская фармкомпания Moderna намерена продавать вакцину против коронавируса по цене в $25–30 за дозу и, соответственно, $50–60 за курс, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров. Речь идет о США и других странах с высоким уровнем дохода, приоритетных для Moderna. Обозначенная цена выше, чем у ближайших конкурентов: по расчетам аналитиков, Pfizer и его немецкий партнер BioNTech заключил предварительное соглашение с американским правительством о поставке вакцины по цене за $19,5 за дозу, а AstraZeneca подписала договор с Нидерландами, Германией, Францией и Италией при стоимости дозы на уровне $3-4. В июне 2020 года Moderna также договорилась с американской Catalent о производстве на ее заводе в штате Индиана первых 100 млн доз вакцины для американского рынка. Поставка этих доз ожидается в третьем квартале 2020 года. В июле компания заключила двустороннее соглашение с испанской фармкомпанией Laboratorios Farmaceuticos Rovi, которая займется упаковкой разрабатываемой Moderna вакцины от COVID-19. Производимая на заводе Rovi вакцина будет поставляться на рынки за пределами США, начало таких поставок запланировано на 2021 год. Moderna 27 июля анонсировала старт III фазы КИ, включающей 30 тысяч добровольцев. Исследования проводятся при поддержке Национального института здравоохранения (NIH) США. Всего правительство США выделило фармкомпании на исследования около $955 млн. Во время дистанционного слушания Комитета по надзору и расследованиям в сфере энергетики и торговли Палаты представителей США 21 июля 2020 года фармкомпании Moderna и Merck заявляли, что планируют установить цены, превышающие производственные издержки. Представители AstraZeneca и Johnson&Johnson заявили, что будут продавать свои вакцины по себестоимости производства до тех пор, пока пандемия не утихнет. В Pfizer отметили, что рассчитывают получить прибыль от продаж своей вакцины, однако компания не будет взимать слишком большую плату за вакцину, разрабатываемую совместно с BioNTech, заверив, что цена будет отражать «экстраординарные времена» пандемии. По данным ЦКПЗ (CDCP), стоимость прививок от гриппа в частном секторе колеблется от $16 до $25 за дозу. Вакцины COVID-19, по данным аналитиков, могут стоить от $50 до $100 за курс в США и Европе. Moderna при таких условиях может получить $2 млрд с продаж вакцины за первый год. Пока ни одна вакцина против COVID-19 не зарегистрирована. В начале июля 2020 года в ВОЗ говорили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19. Moderna – американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарств, основанных на матричной РНК (мРНК). Штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс. Выручка компании в 2019 году составила $60,2 млн. Источник: Financial Times vademec