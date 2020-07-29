Британия заключила сделку с GSK/Sanofi о поставках 60 млн доз вакцины от COVID-19

Великобритания подписала соглашение с компаниями GlaxoSmithKline (GSK) и Sanofi Pasteur о поставке до 60 млн доз потенциальной вакцины против коронавируса SARS CoV-2. Объявленная сделка должна обеспечить ранний доступ населению Британии к разрабатываемому препарату для борьбы с COVID-19. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Sanofi и GSK подтвердили, что официальное одобрение их ДНК-вакцины может быть достигнуто в первой половине 2021 года, если результаты клинических испытаний будут положительными.

ЕСЛИ КАНДИДАТНАЯ ВАКЦИНА GSK И SANOFI ОКАЖЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ, ТО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СМОЖЕТ ВАКЦИНИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ЛИЦ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, УЖЕ ЛЕТОМ 2021 ГОДА. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАКЦИНЫ НА ЛЮДЯХ НАЧНУТСЯ В СЕНТЯБРЕ, А ЗАТЕМ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА БУДЕТ ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗЫ III, — ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ.

На сегодняшний день Британия обеспечила ранний доступ к 4 различным типам иммунизации, в общей сложности это 250 млн доз:

аденовирусная вакцина (Oxford/AstraZeneca) — 100 млн доз;

мРНК-вакцина (BioNTech/Pfizer & Imperial) — 30 млн доз;

инактивированные цельновирионная вакцина (Valneva) — 60 млн доз;

адъювантная вакцина (GSK/Sanofi) — 60 млн доз.

В заявлении британского правительства также говорится, что оно призывает британскую общественность поддержать национальные усилия по ускорению исследований вакцин, для этого необходимо стать добровольцем для участия в крупномасштабных клинических исследованиях. Цель этих усилий состоит в том, чтобы получить 500 000 человек, подписавшихся к октябрю месяцу текущего года.

По заявлению компаний Sanofi и GSK, переговоры с Европейским союзом, Италией и Францией о поставках вакцины продолжаются. Обе фирмы надеются в ближайшее время заключить сделку на поставку 300 млн доз в ЕС, хотя два источника уже сообщили Reuters, что переговоры зашли в тупик.

Великобритания решила не присоединяться к схеме закупки вакцин ЕС, чтобы иметь возможность заключения собственных соглашений.

Фото с сайта www.genengnews.com

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