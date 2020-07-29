Kodak получил от правительства США кредит в $765 млн на организацию фармпроизводства

При полноценной работе Kodak Pharmaceuticals – нового подразделения американской Eastman Kodak Company (основной вид деятельности – производство фотооборудования, расходных материалов и специализированного ПО) – будет иметь возможность производить до 25% активных фармацевтических ингредиентов, используемых в небиологических, антибактериальных фармацевтических препаратах и дженериках в США. При этом будет создано 360 основных рабочих мест и еще 1 200 – для обслуживающего и технического персонала. Сейчас больше половины таких медикаментов на американский рынок поступают из Индии и Китая. При полноценной работе Kodak Pharmaceuticals – нового подразделения американской Eastman Kodak Company (основной вид деятельности – производство фотооборудования, расходных материалов и специализированного ПО) – будет иметь возможность производить до 25% активных фармацевтических ингредиентов, используемых в небиологических, антибактериальных фармацевтических препаратах и дженериках в США. При этом будет создано 360 основных рабочих мест и еще 1 200 – для обслуживающего и технического персонала. Сейчас больше половины таких медикаментов на американский рынок поступают из Индии и Китая.

Главный исполнительный директор американской Международной финансовой корпорации развития (DFC) Адам Боулер 28 июля 2020 года подписал официальное письмо о предоставлении кредита в размере $765 млн компании Kodak для поддержки запуска Kodak Pharmaceuticals, которая будет производить фармацевтические компоненты для США.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил DFC выдавать целевые кредиты для производства фармпродукции от COVID-19. Специальная программа осуществляется в партнерстве с Министерством обороны США, которое и несет все расходы.

Кредит DFC ускорит выход Kodak на рынок за счет поддержки затрат на запуск необходимых для перепрофилирования и расширения существующих мощностей компании в Рочестере (штат Нью-Йорк) и Сент-Поле (штат Миннесота), в том числе за счет создания непрерывного производства и использования передовых технологических возможностей.

DFC недавно осуществила запрос предложений от организаций частного сектора, которые поддерживают внутреннее производство или распространение фармацевтических препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских испытательных материалов, вакцин, вентиляционного оборудования и ищут финансирование.

На нужды подобных организаций планируется выделить $5 млрд. Торговый советник Белого дома Питер Наварро рассказал в интервью The Wall Street Journal, что правительство США рассматривает около 30 компаний для дополнительного финансирования.

На открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой биржи 28 июля акции Eastman Kodak Company подорожали в 3,7 раза по отношению к цене закрытия 27 июля – до $9,63 за бумагу, на открытии 29 июля – еще в 2,3 раза, до $18,43.

Eastman Kodak Company основана в 1881 году. Компания производит фотоборудование, расходные материалы и программное обеспечение для офсетной, цифровой и функциональной печати. Выручка компании в 2019 году составила $1,242 млрд, чистая прибыль – $96 млн.

Kodak не единственная компания, диверсифицировавшая производство и сферы деятельности. Японская корпорация Fujifilm известна как производитель фотопленки, однако выпускает различные виды техники, используемые в том числе в медицине и фармацевтике. В 2018 году «Р-Фарм» получил эксклюзивное право на продажу и продвижение в России медтехники и нутрицевтической продукции от Fujifilm.