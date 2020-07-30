Выручка Eapteka.ru в пандемию коронавируса превысила 4,5 миллиарда рублей

Совокупная выручка Eapteka.ru в первом полугодии 2020 года относительно того же периода прошлого года выросла в 1,7 раза и составила более 4,5 млрд рублей. По словам генерального директора компании Антона Буздалина, сеть быстро реагировала на потребности покупателей в режиме самоизоляции.

Eapteka.ru подвела итоги первого полугодия 2020 года. Наиболее заметный рост выручки месяц к месяцу произошел в марте 2020 года и составил 15% по отношению к февралю, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. В 2019 году этот показатель равнялся 6%.

Рост совокупной выручки обеспечило мобильное приложение. В первом полугодии число уникальных пользователей выросло на 95%. Аудитория составила 1,5 млн человек.

«Мы быстро реагируем на изменения спроса и потребности покупателей, так же действовали и в период пандемии, — сказал Антон Буздалин».

По его словам в период пандемии в наличии были препараты, рекомендованные Минздравом для лечения коронавируса. Кроме того, компания поставляла СИЗ напрямую из Китая.

«Учитывая взлет спроса на некоторые лекарства и средства профилактики, для борьбы с перекупщиками мы устанавливали ограничения на количество позиций в заказе», — добавил Буздалин. Кроме того, после легализации дистанционной торговли, Eapteka.ru запустила курьерскую доставку безрецептурных лекарств. Доля такой доставки в общем объеме продаж, по оценкам компании, составляет 47%.

Оксана Баранова

pharmvestnik