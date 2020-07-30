Суд может заставить бывших собственников «36,6» заплатить кредиторам сети «А5»

Смоленский дистрибьютор «Биола» в рамках дела о банкротстве АО «ТС Аптечка», управляющей аптечной сетью «А5», подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших собственников сети «А5» и сети «36,6». Суд частично удовлетворил требования кредитора: бывших владельцев «36,6» и топ-менеджера сети могут заставить платить по долгам «А5».

Арбитражный суд Москвы 23 июля частично удовлетворил заявление ООО «Биола» о привлечении к ответственности лиц, контролирующих АО «ТС Аптечка». К субсидиарной ответственности по долгам банкрота привлечены бывшие владельцы ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, топ-менеджер сети Сергей Бичерахов, а также кипрская компания А5 Pharmacy Retail Limited, которой принадлежит «ТС Аптечка». Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы, размещенном на портале «Картотека арбитражных дел».

Кого и почему привлекли к субсидиарной ответственности

Заявление «Биолы» поддержал конкурсный управляющий Владимир Ефимкин, а также другой кредитор – ООО «Амарилис».

Согласно определению суда, АО «ТС Аптечка» стало отвечать признакам объективного банкротства в декабре 2015 года. Это следует из бухгалтерской отчетности. В этот период Сергей Бичерахов, Владимир Кинцурашвили, Иван Саганелидзе, А5 Pharmacy Retail Limited были собственниками ПАО «Аптечная сеть 36,6» и его руководителями. С декабря 2015 года проходило слияние аптечных сетей «А5» и Аптеки 36,6», соответственно указанные лица были руководителями должника.

«Таким образом, заявители – конкурсный управляющий и кредитор – доказали наличие условий, необходимых для привлечения к субсидиарной ответственности Бичерахова Сергея Рамазановича, Кинцурашвили Владимира Важаевича, Саганелидзе Ивана Гивиевича, ЧКОО «А5 Фармаси ритейл лимитед», – говорится в определении суда.

Размер субсидиарной ответственности будет определен после формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

В соответствии с ч.1 ст.61.11 Закона «О банкротстве», если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Согласно нормам, контролирующее лицо будет нести субсидиарную ответственность, если оно совершило или одобрило сделки, причинившие вред имущественным правам кредиторов.

Как сообщил «ФВ» представитель ООО «Амарилис» Вячеслав Фальковский, Кинцурашвили, Саганелидзе и Бичерахов обжаловали определение суда в апелляции.

Кого суд не привлек к субсидиарной ответственности

ООО «Амарилис» также обжаловало определение суда. Кредитор просил привлечь к субсидиарной ответственности, наравне с прочими, бывших совладельцев А5 Pharmacy Retail Романа Буздалина и Сергея Солодова, экс-гендиректора «А5» Андрея Гусева, ООО «Концерн Россиум» и ПАО «Аптечная сеть 36,6». Однако суд не удовлетворил требование компании.

По мнению суда, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «Концерн Россиум» контролировало ТС «Аптечка». Концерн «Россиум» – инвестиционная компания, по итогам 2015 года размер ее долгосрочных финансовых вложений составил 71,3 млрд руб. В отзыве по делу ООО «Концерн Россиум» указано, что стоимость акции А5 Pharmacy в инвестиционном портфеле составляла 4,5 млрд руб., или 6,3% от общего объема финансовых вложений. Приобретение этих акций было для «Россиум» обычной сделкой для получения прибыли в результате перепродажи и получения дивидендов, что и было реализовано. Концерн не управляет компаниями, акциями которых владеет.

В определении суда указано, что ООО «Концерн Россиум» 17 декабря 2015 года приобрел 62,94% акций А5 Pharmacy за 4,5 млрд руб. В сентябре 2016 года концерн продал 40% акций А5 Pharmacy кипрской компании Palesora, оставшийся пакет акций 22,94% «Россиум» передал в октябре 2016 года в качестве оплаты за акции ПАО «Аптечная сеть 36,6», размещенные в рамках дополнительной эмиссии. В результате сделки ООО «Концерн Россиум» получило около 10% от уставного капитала «36,6». По итогам совершенных сделок концерн получил экономическую выгоду в размере почти 1,5 млрд руб.

Пока «Россиум» владел акциями А5 Pharmacy, полномочия акционера ТС «Аптечка» осуществляли исполнительные органы кипрской компании. Таким образом, суд пришел к выводу, что ООО «Концерн Россиум», не имел ни формальной, ни фактической возможности управления должником.

По мнению суда, заявители не доказали факт, что Сергей Солодов и Роман Буздалин были контролирующими лицами АО «ТС «Аптечка». Факт того, что они были членами совета директоров должника, не доказывает, что у них была возможностью управлять аптечной сетью. Также не доказано, что ПАО «Аптечная сеть 36,6» было контролирующим лицом «ТС Аптечка».

Андрей Гусев, как указал суд, уже не был генеральным директором в то время, когда были совершены действия, приведшие к банкротству «Аптечки».

«Суд установил, что контроль над АО «ТС «Аптечка» привлеченных к ответственности лиц осуществлялся через ПАО «Аптечная сеть 36,6». В связи с этим отказ в требованиях к этому лицу представляется непоследовательным. Полагаем также спорным тот факт, что, признавая виновность поведения А5 Pharmacytail, суд освободил от ответственность ООО Концерн «Россиум», которое с декабря 2015 по сентябрь 2016 года было мажоритарным акционером А5 Pharmacy Retail», – пояснил решение о подаче апелляционной жалобы Вячеслав Фальковский.

Он также сообщил «ФВ», что 28 июля 2020 года, когда он шел на заседание суда по этому делу, на него было совершено нападение. По словам Фальковского, нападавшие говорили о нежелательности его присутствия на заседаниях. По этому факту правоохранительными органами проводится проверка.

Елена Калиновская

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