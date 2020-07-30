Sinopharm подаст заявку на одобрение вакцины против коронавируса в ближайшие две недели

Китайская фармкомпания Sinopharm запустит четвертое масштабное исследование вакцины против COVID-19 в Бразилии. Заявку на одобрение препарата регулятором планируется подать в следующие две недели.

Клиническое исследование третьей фазы Sinopharm проведет при сотрудничестве с бразильским штатом Парана, сообщает Reuters. Как отмечает агентство, масштаб нынешней вспышки COVID-19 в Бразилии, которая является второй по числу заражений после США, сделал ее глобальным центром для тестирования вакцин.

Глава Технологического института в Паране Хорхе Калладо рассказал Reuters, что работа над заявкой в отношении вакцины будет в скором времени завершена, а сама заявка подана в Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии. Исследование вакцины Sinopharm с участием 15 тыс. добровольцев проходит также в Объединенных Арабских Эмиратах.

О проведении в Бразилии третьих фаз испытаний кандидатов против коронавируса ранее обьявили также компании AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer, которая разрабатывает вакцину совместно с BioNTech.

Известно, что штат Парана ведёт переговоры и с российскими исследователями о производстве вакцины, о чем сообщило правительство штата. Представители из России также связались с Институтом Бутантан в Сан-Паулу, чтобы обсудить их разработку, сообщил директор института.

Анастасия Теслина

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